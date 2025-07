Nederlandse wielrenster Anna van der Breggen gaat zaterdag voor het eerst van start in de Tour de France Femmes. Na een roerige periode in haar privéleven maakte ze dit jaar haar comeback in het peloton. "Alles was anders."

De 35-jarige Van der Breggen maakte begin dit jaar haar comeback in het peloton. Drie jaar eerder stopte ze met fietsen. In gesprek met het AD doet ze een boekje op over die periode. "Als je privésituatie verandert, dan verandert alles. Ik stopte ook met fietsen, wat ik altijd had gedaan."

De renster koos eind 2021 voor een carrière als ploegleider. In die periode zag ze ook haar huwelijk met stranden. Van der Breggen was jarenlang samen met Sierk-Jan de Haan, haar eerst trainer en coach bij Visma Lease a Bike.

"Alles was anders in dat eerste jaar nadat ik gestopt was. Dat had zeker zijn weerslag en er waren zeker downs, maar ook leuke lichtpuntjes", vertelt de renster van Team SD Worx - Protime. "Ik kreeg een baan als ploegleider, wat ik nog niet kende en waarin ik elke dag weer moest leren. Dat heeft me heel erg geholpen. Ik had er plezier in en voelde dat ik daar elke keer weer beter in werd."

Geloof

De scheiding veranderde ook haar kijk op het geloof. Van der Breggen was overtuigd christen, maar verloor haar rotsvaste vertrouwen in God. "Het geloof is minder groot in mijn leven dan het vroeger was."

"Toen ik jonger was, dacht ik dat mijn toekomst uitgestippeld was en dan blijkt ineens het niet allemaal zo te gaan", legt ze uit. "Dat was echt lastig. Wat is wel waar? Wat is niet waar? Hoe ziet de toekomst er dan wel uit? In die periode haalde ik ook geen steun uit het geloof. Nu sta ik er wel weer wat anders in, maar het blijft een zoektocht."

Comeback

Van der Breggen heeft in ieder geval het plezier op de fiets weer teruggevonden. "Dat ik nu weer fiets voelt oud en vertrouwd", zegt ze. Haar comeback is dan ook succesvol verlopen. De ex-wereldkampioene boekte in mei tijdens de Vuelta haar eerste ritzege sinds 2021. In de Giro d'Italia werd ze vervolgens zesde in het klassement.

Voor de start van de Tour was Van der Breggen eerder realistisch. "Het voelt nu niet realistisch om te zeggen dat ik met de gele trui naar huis ga", zei ze tegen Wielerflits. "Ik hoop dat we er iets moois kunnen uithalen met etappewinst, een trui of wat dan ook. We moeten er alles uithalen wat erin zit.”