Het ene brandje is net geblust in de Tour de France Femmes of er is weer een volgend relletje. Opnieuw is FDJ-Suez, het team van Demi Vollering, in opspraak geraakt. De beschuldigingen komen van een grote naam uit het peloton, namelijk geletruidraagster Kimberley Le Court.

In de zevende etappe moest er geklommen worden en werd de leidster in het algemeen klassement gelost. In de afdaling wist Le Court knap terug te keren, maar helemaal tevreden was ze na afloop niet. Dat had alles te maken met het gedrag van de ploeggenotes van Vollering.

Dat zit zo: volgens Le Court werd ze toen ze terugkeerde gehinderd door twee ploeggenotes van de Nederlandse toprenster. "Demi had een gaatje geslagen op de rotonde. Ik wilde er naartoe, maar twee van haar ploeggenoten, Juliette Labous en Evita Muzic, blokeerden mij", stelt ze in gesprek met Sporza.

Tactiek 'niet netjes'

Uiteindelijk lukte het Le Court om in dezelfde tijd als Vollering over de streep te komen, maar blij met de actie was ze allerminst. "Dat was niet netjes", vond ze. De vrouw uit Mauritius claimt dat ze nog riep dat ze er door moest. Dat werd volgens haar echter niet gehonoreerd. "Maar dat zal dan wel tactiek zijn volgens hen", zo sneert ze.

Nieuwe rel na eerder val Vollering

Het is al de tweede keer deze Tour de France Femmes dat Vollering en co betrokken zijn bij een relletje. De eerste keer ontplofte de boel na de derde etappe. Daarin kwam Vollering hard ten val en verweet haar ploegleider zo'n beetje het hele peloton 'met de levens te spelen' van collega's. Dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat van veel anderen, met name bij Visma | Lease a Bike-ploegleider Jos van Emden.

Harde woorden richting Vollering en co

De oud-toprenner haalde vernietigend uit en vond de teksten van zijn FDJ-Suez-collega Stephen Celcourt belachelijk. "Hij is gewoon beïnvloed door Demi. Door het aanstelgedrag van Demi", foeterde hij eerder deze week. "Demi denkt echt dat ze in een gouden kooi zit. Oke, ze is de beste wielrenner, Maar dat betekent niet dat iedereen maar voor haar aan de kant moet."

Ook vanuit het peloton zelf klonken er kritische geluiden richting Vollering en co, maar de vrede werd enkele dagen later getekend. Van Emden en Delcourt kwamen bij elkaar, op aandringen van de bij Visma werkzame Jacco Verhaeren, en toen was de kous af. Van Emden deed dat naar eigen zeggen op een echte Nederlandse manier. "Ik heb hem nog een zak stroopwafels gegeven."

De Tour de France Femmes nadert haar ontknoping. Le Court draagt het geel, maar de voorsprong op de concurrenten is met nog twee zware bergetappes te gaan miniem. Pauline Ferrand-Prévot (26 seconden), Katarzyna Niewiadoma (30), Vollering (31) en Anna van der Breggen (35) staan allemaal binnen de minuut van Le Court. Daarnaast zijn ook Pauliena Rooijakkres (zesde op 1.04) en nummer acht Sarah Gigante (1.14) nog kansrijk voor de zege.