Het beloofde vuurwerk in de achtste etappe van de Tour de France Femmes is er gekomen. Helaas betekende dat slecht nieuws voor Demi Vollering, die het geweld op de Col de la Madeleine niet kon volgen. De Française Pauline Ferrand-Prévot van Visma | Lease a Bike zette het algemeen klassement naar haar hand.

Vanaf het vertrekpunt kreeg een groep aanvallers in eerste instantie de ruimte van de favorieten. Zo trokken onder anderen Evita Muzic, Elise Chabbey, de draagster van de bollentrui, en Maeva Squiban ten aanval. De Française won de afgelopen twee etappes en had schijnbaar nog genoeg energie in de tank. Muzic (negende) was op 1 minuut 35 van geletruidraagster Kimberley Le Court de best geklasseerde in de kopgroep.

Vreemde valpartij Le Court

Vooraan reed Muzic even virtueel in het geel. Helemaal toen Le Court een stuurfout maakte in de afdaling van de Col du Frêne. Waar de rijdster uit Mauritius vrijdag nog als een speer naar beneden ging, fietste ze nu rechtdoor tegen een rotswand. Lorena Wiebes (SD Worx) zag dat en versnelde aan kop van het peloton.

Ook teamgenote en outsider Sarah Gigante daalde niet zo snel als de andere favorieten. De rensters van AG Insurance-Soudal moesten dus in achtervolging op weg naar de Madeleine. Dat terwijl Visma | Lease a Bike en FDJ-Suez, de ploeg van Vollering, tempo probeerden te maken. Gelukkig voor geletruidraagster Le Court en Gigante waren ze op tijd weer terug.

Klassement op zijn kop dankzij imponerende Française

Waar de Tour de France Femmes in het begin vooral Nederlands gekleurd was, hebben de Françaises de koers de laatste dagen op zijn kop gezet. Na de imponerende overwinningen van Squiban volgde het indrukwekkende nummer van Ferrand-Prévot. De renster van Visma | Lease a Bike reageerde vroeg op de Madeleine op een aanval van Gigante, waar Vollering - de winnares van 2023 - niet mee kon.

Ferrand-Prévot, de vriendin van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle, slokte de ene na de andere renster op. Gigante kon het tempo uiteindelijk ook niet bijbenen en op zo'n 5 kilometer van de streep zat de Française helemaal alleen. Ferrand-Prévot kwam solo aan op de imponerende Madeleine. Daarna werd de stopwatch erbij gepakt.

Vollering grote verliezer

Vollering en de winnares van vorig jaar, Katarzyna Niewiadoma, werden op drie minuten gereden. Gigante kwam anderhalve minuut achter Ferrand-Prévot binnen. De Française van de Nederlandse ploeg lijkt de eindzege zo goed als binnen te hebben. Zondag wacht nog een loodzware etappe met drie beklimmingen, maar Ferrand-Prévot beschikt over geweldige benen. Vollering moet zich richten op een podiumplek.

