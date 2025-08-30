Cody Gakpo heeft zijn contract bij Liverpool verlengd. De Nederlandse aanvaller had een overeenkomst tot medio 2028. Daar is een nog onbekend aantal jaar bovenop geplakt.

Het is officieel: Cody Gakpo blijft nog jarenlang in Merseyside wonen. De Nederlandse aanvaller heeft een nieuw, langdurig contract getekend bij Liverpool. De 26-jarige Oranje-international kwam in januari 2023 over van PSV naar de Premier League. Sindsdien is hij een sleutelspeler geworden voor 'The Reds': in 131 wedstrijden was hij goed voor 42 doelpunten en 16 assists.

Liverpool heeft de exacte duur van de nieuwe verbintenis niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de club een van de belangrijkste sterren in de selectie van Arne Slot voor meerdere seizoenen heeft vastgelegd.

Thuis

"Ik voel me thuis en mijn familie voelt zich thuis. Het leven rondom het voetbal zelf is erg goed, ik geniet er elk moment van. Ik ben erg dankbaar dat ik kan verlengen", aldus Gakpo.

Fansite This Is Anfield schat in dat Gakpo een flinke salarisstijging krjigt. Dat heeft te maken met de exit van zijn concurrent Luis Diaz. Gakpo (26) verdiende naar verluidt 120.000 Britse pond per week. "Dat cijfer zal nu aanzienlijk stijgen. De vleugelspeler, die vorig seizoen 18 keer scoorde en 7 assists gaf, zit nu in de piekjaren van zijn carrière."

Prijzen

Gakpo zei verder: "Natuurlijk probeer ik meer prijzen te winnen met de club, met het team. Ik denk dat we op dit moment een heel goede selectie hebben en we proberen opnieuw iets bijzonders op te bouwen. Vorig seizoen hebben we natuurlijk de competitie gewonnen, dus we moeten die titel verdedigen met alles wat we in huis hebben. We willen ook de Champions League en de andere bekers winnen, dus daar gaan we voor."

“Voor mij persoonlijk geldt dat ik me graag wil blijven ontwikkelen, dus elk jaar moet beter zijn dan het jaar ervoor. Dat is waar we naar streven.”

Alles over Premier League

