Oranje-international Cody Gakpo is onder de indruk van de Ballon d'Or-nominatie van Denzel Dumfries, zijn ploeggenoot bij Oranje. De aanvaller deelt met trots een foto van de nominatie van zijn Oranjeploeggenoot in zijn verhaal op Instagram.

De lijst met genomineerden voor de prijs voor de beste voetballer ter wereld werd donderdagavond bekend gemaakt. Twee Oranje-internationals maken kans op de prestigieuze prijs. Naast Dumfries is ook Virgil van Dijk genomineerd. Zij moeten concurreren met onder anderen Lamine Yamal (FC Barcelona) en Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), die de favorietenrol op zich nemen.

Erkenning voor Dumfries

Hoewel Gakpo samen met Van Dijk bij Liverpool speelt, lijkt de aanvaller met name onder de indruk te zijn van de nominatie van Dumfries. In zijn verhaal op Instagram deelt de Liverpool-aanvaller een foto van de nominatie van de verdediger van Inter Milan. "Pfff", schrijft de aanvaller erbij, gevolgd door een icoontje van vuur.

Geliefd

De twee Oranje-internationals koesteren dan ook een hechte vriendschap en speelde naast Oranje ook eerder samen bij PSV. Ook nu Gakpo in Engeland voetbalt en Dumfries in Italië, zoeken de twee elkaar geregeld op wanneer ze wat vrije tijd hebben.

Ook in de reactie onder het bericht blijkt dat Dumfries geliefd is onder voetbalfans, waarvan er velen reageren met een animated GIF van het spectaculaire doelpunt van de verdediger van Inter tegen FC Barcelona in de Champions League, waarbij hij scoorde met een halve omhaal. Zijn nominatie lijkt hij dan ook voornamelijk aan de heenwedstrijd én de return tegen FC Barcelona hebben te danken. De Oranje-international had in die wedstrijden een glansrijke rol met twee doelpunten en twee assists.

Ballon D'Or

De uitreiking van de 69e editie van Ballon d'Or zal dit jaar plaatsvinden op maandag 22 september 2025 in het Théâtre du Châtelet te Parijs. De prijs zal hoe dan ook een andere winnaar krijgen dan vorig jaar, toen Rodri de prijs in ontvangst mocht nemen. De Spaanse middenvelder is dit jaar niet genomineerd. De regels om kans te maken op de prestigieuze prijs zijn in de afgelopen jaren wat veranderd. Individuele prestaties vormen momenteel het belangrijkste criterium.