De slimme rekencomputer van de UEFA heeft zijn werk gedaan: het speelschema van de Champions League is bekend. Arne Slot en Erik ten Hag weten tegen wie ze aan de bak kunnen. Daar zit een aantal mooie affiches bij. Vooral voor Ten Hag lijkt de loting een behoorlijk zware te zijn, onder meer treffen zij kampioen Paris Saint-Germain. Beide trainers ontmoeten ook een Nederlandse club.

Arne Slot was met Liverpool vorig jaar nog oppermachtig in de competitiefase van de Champions League. Er werd tot de laatste speelronde niet verloren, tot het op bezoek gingen bij PSV in Eindhoven. Voor Liverpool ging die wedstrijd nergens meer om en dus kwam Slot met een B-ploeg naar Nederland. Hij was sowieso al eerste in de competitiefase. Even later werd de Nederlandse trainer in de volgende ronde uitgeschakeld door Paris Saint-Germain.

Opvallend is dat PSV wederom de tegenstander is van Liverpool, deze keer mag Slot PSV ontvangen op Anfield. Gelukkig voor de Nederlander ontlopen ze kampioen Paris Saint-Germain.

Bayer Leverkusen

Voor Erik ten Hag is het weer even geleden dat hij op dit podium actief was. Met zijn nieuwe club Bayer Leverkusen gaat hij een zwaar seizoen tegemoet. Veel sterkhouders gingen weg na de grote successen onder Xabi Alonso en dus mocht Ten Hag opnieuw naar de tekentafel. Ook in de Champions League treft hij de nodige grootmachten én een oude bekende.

Loting Liverpool

De volgende acht tegenstanders zijn voor Arne Slot uit de computer gerold: Real Madrid (thuis), Inter (uit), Atlético Madrid (thuis), Eintracht Frankfurt (uit), PSV (thuis), Olympique Marseille (uit), FK Qarabag (thuis) en als laatste Galatasaray (uit).

Loting Bayer Leverkusen

De acht tegenstanders van Erik ten Hag zijn: Paris Saint-Germain (thuis), Manchester City (uit), Villarreal (thuis), Benfica (uit), PSV (thuis), Olympiakos (uit), Newcastle United (thuis) en FC Kopenhagen (uit).

Aanstaande zaterdag wordt het speelschema bekend van de competitiefase van de Champions League.

