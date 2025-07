Soms is voetbal maar bijzaak en dat was zeker zo bij Preston North End - Liverpool. De oefenwedstrijd stond volledig in het teken van het overlijden van Liverpool-speler Diogo Jota tien dagen geleden. Na de vele eerbetonen voorafgaand aan het duel, kwamen de emoties ook tijdens het potje los. Ook bij de Nederlander Cody Gakpo.

Met rouwbanden om werd er zondagmiddag door de Liverpool-spelers weer 'gewoon' gevoetbald. Voor het oog van duizenden fans in het stadion van de Engelse eerstedivisionist probeerden de kampioenen van de Premier League de emoties even te parkeren. Al was Jota overal waar ze keken: op het enorme scherm aan het dak van het stadion en op de spandoeken en shirts van de honderden meegereisde fans. Het leverde vooraf al een paar schitterende momenten op en de spelers deden zelf ook een duit in het zakje.

Debuterende keeper

Trainer Arne Slot liet in de eerste helft bijvoorbeeld de doelman Mamardashvili zijn debuut maken voor de club. De keeper kwam over van Valencia en mocht meteen onder de lat staan. Mogelijk ook om Alisson even te ontzien. De Braziliaanse eerste keus had het deze week zichtbaar moeilijk bij het bezoeken van de gedenkplek voor Jota bij het stadion. Liverpool won op bezoek bij Preston North End met 3-1. Connor Bradley opende de score, waarna ook Darwin Nuñez en Cody Gakpo scoorden.

Eerbetonen van Darwin Nuñez en Cody Gakpo

Vooral Nuñez en Gakpo stonden bij het vieren van hun goals uitgebreid stil bij Jota. Zo juichte de Uruguayaanse spits precies zoals zijn overleden aanvalskompaan dat deed: op de grond zittend en met zijn handen uitbeeldend alsof hij aan het gamen was. Gakpo toonde zich op een andere manier emotioneel over de dood van de Portugees op 28-jarige leeftijd. De Nederlander wees naar de hemel en toonde daarna met beide handen het rugnummer van Jota uit: 20.

Tegenstander toont respect

Tussen de goals van Nuñez en Gakpo door scoorde Preston via de Schot Liam Lindsay de 2-1. Hij bleef uit respect voor Jota en de emoties van iedereen bij tegenstander Liverpool 'oppervlakkig' bij het vieren van zijn goal. Hij stak alleen zijn arm in de lucht. Zijn aanvoerder Benjamin Whiteman had voor de wedstrijd nog voor een prachtig moment gezorgd door een krans te leggen aan de zijde van de Liverpool-fans. Dat kwam hem op veel applaus te staan.

Mooie invalbeurten

In de tweede helft maakten Jeremie Frimpong en Milos Kerkez (ex-AZ) hun debuut voor Liverpool in de beladen wedstrijd. Ook was er een schitterend moment voor keeper Frederick Woodman. Hij kwam deze zomer over van Preston en mocht dus de tweede helft tegen zijn oude club keepen. Hij is door Liverpool gehaald als nieuwe derde doelman, nadat het jongeling Vitezslav Jaros voor een seizoen verhuurde aan Ajax.