De internationale turnbond World Gymnastics gaat Russen en Belarussen weer toelaten bij internationale wedstrijden. Dat is de uitkomst van een vergadering van het uitvoerend bestuursorgaan van de bond in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

"Het uitvoerend comité heeft besloten alle restricties van toepassing op Russische en Belarussische sporters sinds februari 2022 met onmiddellijke ingang op te heffen", luidt een korte verklaring op de website van World Gymnastics. Na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 besloten sportbonden wereldwijd, inclusief de turnbond, sporters uit Rusland en Belarus te weren van internationale toernooien.

Op de afgelopen Paralympische Winterspelen waren enkele sporters uit die landen wel weer welkom. Ook in het zwemmen en worstelen zijn sporters uit die landen sinds kort weer welkom.

Op het WK turnen van 2021 in Japan eindigde Rusland als vijfde in het medailleklassement. Sporters deden destijds vanwege een eerdere straf formeel mee namens de Russische turnbond en niet onder Russische vlag. Ook werd het volkslied niet afgespeeld.Als de internationale turnbond alleen de restricties sinds februari 2022 zou opheffen, zou dit ook voor komende toernooien gelden.

Het Russische staatspersbureau TASS stelt dat Rusland door het opheffen van de restricties wel weer onder eigen vlag en met eigen volkslied mag deelnemen.

