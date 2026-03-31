Een gigantische blunder van de Nederlandse gymnastiekbond KNGU heeft ervoor gezorgd dat een handvol meiden 'zeer verdrietig' is geworden. Zij zijn het slachtoffer van een administratieve fout die de Nederlandse deelname aan de EK turnen duur komt te staan. Ook de wereldkampioenschappen zijn door deze grove fout uit zicht.

De blunder van de KNGU is makkelijk uitgelegd en daarmee eigenlijk extra pijnlijk. De deadline om de Nederlandse selectie aan te melden voor de EK was op 2 maart. Tijdens de loting op 6 maart kwamen coaches er achter dat Nederland er helemaal niet bij zat en toen ging het balletje rollen. De Nederlandse gymnastiekbond werd er aan de oren bijgesleept en kon niet anders dan 'sorry' zeggen en een onderzoek instellen. Berouw komt pas na de zonde.

'Het spijt ons enorm'

"De impact op de betrokken sporters en hun traject is groot”, zegt de KNGU tegen De Telegraaf. "Dat realiseren we ons goed en het spijt ons enorm. Er is alles aan gedaan om dit te herstellen, maar zonder resultaat. We nemen hiervoor verantwoordelijkheid en gaan in gesprek met de betrokkenen over het vervolg.” Er werd nog geprobeerd om met de Europese bazen tot een oplossing te komen, maar tevergeefs.

Intens verdrietig

En dus zijn vijf meiden van Ritmica/RG uit Alkmaar de klos. Noa van der Laan (vorig jaar nog een unieke WK-deelneemster namens TeamNL), Anne Werner, Indy Veltman en de junioren Amina Abdumalik en Adriana Bondarenko konden de EK vergeten en zijn intens verdrietig volgens hun voorzitter Cees Heegstra. "Sommige meisjes zitten er echt helemaal doorheen."

'Voor de meisjes is dit echt dramatisch'

Hij is dan ook woest op de KNGU en laat het er niet bij zitten. "Dit is te groot om hier zomaar overheen te stappen. We willen weten waar en hoe het precies fout is gegaan. Voor de meisjes is dit echt dramatisch. Het seizoen lijkt al afgelopen, want ze hebben niks meer om voor te trainen.” Ook de turnsters zelf delen hun ongenoegen over de gigantische blunder.

'Onbegrijpelijk en bijzonder pijnlijk'

"We komen via een e-mail te weten dat wij door een fout van de KNGU per direct volledig zijn uitgesloten van deelname aan zowel de EK als de WK. Dat is onbegrijpelijk en bijzonder pijnlijk. Opeens valt alles weg waar we al zo lang voor trainen. Al meer dan een half jaar bereiden wij ons intensief voor op de EK. Dit betekent dat we, naast school of studie, wekelijks zo’n 25 uur keihard trainen. Daarvoor moeten we veel laten, maar we doen het omdat het onze passie is en we Nederland willen vertegenwoordigen op het hoogste niveau", zo luidt een statement vanuit de atleten.

Ritmisch gymnastiek

De vijf slachtoffers van de blunder kwamen allemaal uit op het onderdeel ritmisch gymnastiek. Dat is een soort combinatie tussen dans, ballet, turnen en acrobatiek, waarbij beoefenaars op muziek hun 'kür' uit moeten voeren.