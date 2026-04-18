Sanne Wevers is vol bezig met haar comeback in het professionele turnen. Twee jaar na haar laatste wedstrijd heeft ze de focus op de aankomende wereldkampioenschappen in eigen land.

De olympisch balkkampioene van 2016 turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijden meer. Wevers turnde in Parijs met een elleboogblessure die ze tien dagen voor het toernooi opliep en slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de balkfinale. De revalidatie duurde negen maanden.

"Ik miste heel erg dat ik mezelf tot het uiterste moest drijven", zegt Wevers bij de NOS. "Dat je elke dag opstaat met het idee: vandaag moet ik er het maximale aan doen om mijn doel te bereiken en de beste versie van mezelf te zoeken."

'Stappen zetten in profesionaliteit'

In Duiven werkt Wevers in haar 'eigen bubbel' aan haar comeback. "Soms is het heel goed om echt met jezelf geconfronteerd te worden. Uitpluizen wie ik ben als ik echt op mezelf sta. Ik wil stappen zetten in professionaliteit. Daarin wil ik niet geremd worden en moet ik zelf mijn route kiezen."

De wereldkampioenschappen vinden tussen 17 en 25 oktober plaats in Rotterdam. In 2010 deed Wevers ook al mee aan het WK in eigen land. Met de Nederlandse vrouwenploeg werd ze toen negende. "Zestien jaar later, ik schaam mij bijna om het te zeggen. Maar om daar nog een keer zo'n mooi toernooi mee te kunnen maken, lijkt me echt supervet", zegt de ambitieuze Wevers.

Tijdens de WK van 2010 turnde Wevers haar eigen element op balk: de dubbele pirouette met gestrekt geheven been werd officieel erkend en opgenomen in de 'code of points' als de 'Wevers'.

Vincent Wevers

Nog voor de Olympische Spelen in 2024 kwam Wevers haar vader en coach Vincent op een nare manier in het nieuws. De trainer werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in de vorm van schreeuwen, schelden en negeren van blessures. Wevers werd in 2023 vrijgesproken van deze aantijgingen.