Zevenvoudig olympisch kampioene Simone Biles heeft een nieuw baantje te pakken. De Amerikaanse turnster neemt een nieuwe rol op binnen Laureus en zal zich voortaan inzetten als ambassadeur.

Laureus is een internationale sportorganisatie die sport gebruikt om het leven van mensen beter te maken. De organisatie reikt elk jaar de Laureus World Sports Awards uit en steunt via Laureus Sport for Good overal ter wereld projecten voor kinderen en jongeren, zodat sport kan zorgen voor meer zelfvertrouwen en nieuwe kansen.

Inzet

Met de nieuwe rol als ambassadeur bij de organisatie breidt Biles haar CV uit tot buiten de topsport en gaat ze zich nadrukkelijker richten op maatschappelijke projecten in en rond sport. Als onderdeel van haar inzet bezocht ze in Milaan Polisportiva Garegnano, een turn- en sportproject dat door Laureus wordt gesteund. Het is voor kinderen en jongeren, vooral meisjes, en biedt een veilige plek waar sport helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen, sterker te worden en beter met anderen om te gaan.

"Ik heb die kracht in actie gezien: hoe sport deuren kan openen, zelfvertrouwen kan opbouwen en jongeren kan helpen zich gezien en gesteund te voelen. Ik vind het geweldig dat Laureus zich richt op de specifieke behoeften van meisjes en jonge vrouwen. Het bezoek aan de meisjes in Milaan heeft me opnieuw laten zien waarom dit werk zo belangrijk is: hun energie, hun vastberadenheid, hun plezier", zo vertelde de turnlegende over het bezoek.

Meerdere onderscheidingen

De Amerikaanse, die al vier Laureus-onderscheidingen ontving (Sportvrouw van het Jaar, Comeback van het Jaar), wees daarnaast op haar langdurige band met de organisatie: "Laureus heeft al jarenlang een belangrijke rol gespeeld in mijn carrière en ik ben ongelooflijk trots dat ik vier keer ben uitgeroepen tot Laureus-sportvrouw van het jaar, waaronder bij de prijsuitreiking vorig jaar in Madrid, een avond die ik nooit zal vergeten. Vandaag ben ik net zo trots dat ik me als ambassadeur bij Laureus aansluit."