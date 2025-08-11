Olympisch turnster Sanne Wevers is tot de pijnlijke conclusie gekomen dat haar Olympisch goud, waar ze als jonge turnster altijd van dromen, haar niet voor altijd gelukkig maakt. In een openhartig bericht op sociale media schrijft de turnster hoe ze erachter kwam dat het Olympisch goud geen voorbode was voor geluk: "Misschien begrijp ik nu pas wat dat écht betekent."

De Spelen in Parijs vielen tegen voor Wevers, die in 2026 nog goud won in Rio de Janeiro. In Parijs, tijdens haar laatste Spelen, wist ze de finale op het onderdeel balk net niet te behalen. In een openhartig bericht op LinkedIn schrijft de Olympisch kampioene dat het behalen van Olympisch goud haar ook kennis liet maken met de spreekwoordelijke andere kant van de medaille.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat de topturnster op sociale media deelt hoe ze met haar gevoelens worstelt. Vlak na de Spelen in Parijs deelde ze op sociale media het lastig te vinden dat ze na de Spelen geen opeens 'geen doel' meer voor ogen had: "Het is lastig om te schakelen van jarenlange commitment aan dat ene doel, naar een toekomst die open lijkt te liggen, en daarmee natuurlijk ook onzeker aanvoelt."

'Het ging weg...'

Ook nu geeft ze een inkijkje in de gevoelens waarmee ze worstelt. "Het is zo gek om erachter te komen dat het winnen van Olympisch goud je niet voor altijd gelukkig maakt", opent ze haar bericht. "Vroeger, als klein meisje, dacht ik: als ik maar presteer, dan ben ik gelukkig. Dat groeide uit tot een droom. Olympisch goud. Hét bewijs dat ik genoeg zou zijn."

Toen ze eenmaal Olympisch goud behaald had, had ze dat gevoel dan ook. Maar toen kwam de klap: "Maar het ging weg.. het verdween soms zelfs helemaal. Dat was zó’n vreemd besef. Want wat nou als zelfs dát het niet is?"

Geluk zit niet in presteren

Wevers beschrijft hoe ze lang heeft geloofd dat haar geluk in presteren zat, maar er uiteindelijk achterkwam dat haar prestaties geen voorbode voor geluk bleken te zijn. "Ik weet nu dat het niet zit in de prestatie zelf", concludeert de turnster, die kan rekenen op veel liefdevolle reacties.