Simone Biles heeft in een TikTok-video haar ongeloof gedeeld over de rekening die ze kreeg van haar stylisten na een gala-avond. De turnster kan haar ogen niet geloven. Met haar video probeert ze bij collega’s te achterhalen of deze prijzen normaal zijn of dat ze als bekend persoon meer moet betalen.

“Oké mensen, het is tijd voor een gesprek”, opent Biles haar TikTok-video. De aanleiding van de video was een gala waar ze recent aanwezig was. Voor dit evenement had ze een stylist en een make-upteam ingehuurd, bestaande uit vijf personen. Na het zien van de rekening is de topturnster echter in groot ongeloof.

20.000 euro

Volgens Biles is op de rekening een totaalbedrag te zien van 23.000 dollar, wat omgerekend bijna 20.000 euro is. “Ik moet weten of dit normaal is”, zegt ze. “Ik snap dat er inflatie is en dat de prijzen omhoog zijn gegaan, maar als dit het nieuwe ‘normaal’ is, gaan jullie me niet meer op evenementen zien. Dan blijf ik thuis, waar het gratis is." Volgens de Amerikaanse was dit totaalbedrag exclusief de reis- en hotelkosten van haar ingehuurde team en mocht ze de jurk na afloop ook niet houden.

Biles heeft gezegd dat de video niet bedoeld is om mensen aan te vallen, maar meer om andere bekendheden, atleten en influencers te vragen of deze prijzen ‘normaal’ zijn. Ze kan zich niet voorstellen dat collega’s normaal gesproken ook deze prijzen moeten betalen.Het is ook geen oproep om dingen gratis te krijgen, maar enkel ‘redelijke en eerlijke’ prijzen te zien.

Storm aan reacties

Er wordt op de video gereageerd door collega’s die zelf niet zoveel hebben betaald voor stylisten. Zo reageert de Canadese atleet Alysha Newman dat ze 6.000 tot 8.000 dollar betaalt per evenement, inclusief chauffeur en soms ook de reiskosten.

Met een geschat vermogen van 25 miljoen dollar bevindt Simone Biles zich in de positie waarin ze deze bedragen kan betalen. Haar video schiet bij sommigen daarom ook in het verkeerde keelgat. Mensen benadrukken dat er ook mensen zijn die moeite hebben om rond te komen. Er wordt dan ook gezegd dat Simone er zelf voor heeft gekozen om een team in te huren en het ook zelf had kunnen doen. Volgens Biles is het alleen niet zo ‘simpel’ want als ze in een ‘goedkope’ jurk verschijnt, zal dat online zorgen voor negatieve reacties.

@simonebilesowens I will be staying inside for the foreseeable future 🥴 on another note, also kinda wack when they double or triple the price because of your name. this didn’t happen this time but it has before 🤍 my intention isn’t to bash anyone, everyone I work with/have worked with is LOVELY! I’m just curious if this is normal ♬ original sound - Simone Biles

Hoewel de 29-jarige in de video niet benoemt over welk evenement het zou gaan, lijkt het te gaan om Laureus World Sports Awards in Madrid op 20 april. Dit zou het meest recente evenement zijn waar Biles op de rode loper te zien was.