Je kunt niet om Jake Paul heen op sociale media. Overal duikt een AI-versie van de Amerikaanse bokser op die vreemde dingen doet. Het leidde al tot woede bij topschaatsster Jutta Leerdam. Nu is haar verloofde er zelf ook klaar mee. "Ik ga iedereen aanklagen."

Paul heeft al een tijdje te maken met een alterego op sociale media. Er worden tientallen AI-filmpjes verspreid met hem in de hoofdrol. AI-Paul is openlijk homoseksueel en vaak te zien in rokjes en jurkjes, of met lagen make-up op zijn gezicht.

'Wat is er gebeurd met privacy?'

De Amerikaan reageerde er eerder al op, samen met zijn vriendin. Leerdam was absoluut niet blij met alle AI-filmpjes. "Het is niet grappig, mensen geloven het echt." Paul lijkt er zelf wel om te kunnen lachen. Hij deelde woensdag zelf nog een nepvideo in zijn Instagram Story.

Daarin droeg Paul een roze glitterjurk terwijl zijn beklag deed over een drankje bij de Starbucks. Als ze hem bij de koffiezaak niet willen helpen, springt hij over de toonbank heen. "Ik ben verbaasd dat iemand dit heeft gefilmd vanochtend", grapt de echte Paul. "Wat is er gebeurd met privacy?"

Invloed op relaties

Later plaatste hij ook een bericht op zijn account waarin hij zich uitspreekt over de trend. "Ik ben klaar met die AI-dingen. Het beïnvloedt mijn relaties en commerciële samenwerkingen", begint hij op serieuze toon.

"Mensen benaderen me steeds: 'Waarom heb je dat gezegd? Waarom heb je dat gedaan? Was jij dit? Ik kan het niet geloven...' Het begint me echt te irriteren. Ik ga iedereen aanklagen die deze beelden verspreidt, van dingen die ik nooit van mijn leven zou doen. Dus wees klaar voor een rechtszaak."

Het gaat echter toch weer om een grap. Halverwege zijn video begint hij namelijk make-up aan te brengen op zijn gezicht, zoals de AI-versie van Paul ook vaak doet terwijl die tegen de camera praat.

Olympisch schaatsseizoen

Paul verblijft momenteel in Nederland bij zijn verloofde Leerdam. Die is volop in voorbereiding op het olympisch schaatsseizoen. Dat wordt eind oktober afgetrapt met het NK afstanden in Thialf. Haar vriend zocht haar daar woensdag al op om naar haar training te komen kijken.

Het grote doel van Leerdam is om in februari olympisch kampioen te worden tijdens de Winterspelen van Milaan. Vier jaar eerder greep ze net naast het goud achter Miho Takagi. De Spelen van 2026 zullen waarschijnlijk haar laatste worden. Daarna zou de 26-jarige graag met Paul willen trouwen en een gezin willen stichten.