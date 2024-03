Alistair Overeem geeft uitleg over krimpende fysiek: 'Heeft allemaal met voeding te maken'

Alistair Overeem is al even gestopt met vechten, maar fans van het zwaargewicht viel de laatste tijd wel iets op. Het fysieke voorkomen van de Nederlander leek enorm afgenomen, maar daar heeft hij nu zelf een uitleg voor gegeven.

Volgens Overeem heeft zijn mindere spiermassa te maken met zijn voeding. "Ik ben anders gaan eten en dat kwam eigenlijk door mijn blessure. Ik raakte geblesseerd na het gevecht tegen Badr Hari, want ik had eigenlijk een gevecht met Rico Verhoeven in mijn hoofd. Alleen mijn lichaam wilde niet meer. Ik deed van alles, maar telkens had ik weer last. Alleen vanaf het moment dat ik anders ging eten, had ik geen last meer van mijn blessure."

Doping

Opvallend is dat Overeem gestopt is met vechten vanwege een dopingschorsing. De knokker werd op 8 oktober 2022 geschorst door kickboks-organisatie Glory, vanwege het overtreden van de opiumregels. Voor zijn partij met Badr Hari werd hij positief getest op doping, maar het bleek te gaan om een niet prestatiebevorderend middel. Het betekende het einde van de carrière van The Reem.