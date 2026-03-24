Het waren hele nare beelden die afgelopen weekend de ronde deden vanuit Californië. De jonge boksster Isis Sio kreeg enkele rake klappen te verduren en raakte buiten bewustzijn. Enkele dagen later komt het goede nieuws dat ze uit haar coma is ontwaakt.

Isis Sio nam het afgelopen weekend in Californië op tegen Jocelyn Camarillo bij de vlieggewichten. Daar ging het echter gruwelijk mis voor de 19-jarige Amerikaanse. Haar tegenstandster was van kiet af aan dominant en gaf Sio in de eerste ronde al een paar rake stoten in het gezicht en tegen haar hoofd aan. Dat werd haar iets te veel, want ze raakte buiten bewustzijn.

🫨🥊 | La boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en California.



Convulsionó en el ring y fue trasladada a cuidados intensivos.



Kunstmatig coma

Sio werd vervolgens snel naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in een kunstmatig coma werd geplaatst. Bovendien had ze hulp nodig bij het ademen. Daaruit is ze inmiddels ontwaakt, al moet ze voorlopig nog volop herstellen. "Op dit moment ligt Isis nog steeds op de intensive care, maar ze is van de beademing af en we hebben goede hoop op verbetering," aldus een officieel statement van de familie van Sio, in handen van ESPN.

"We wachten op verdere updates van haar medisch team. Ze wordt momenteel verzorgd door drie gespecialiseerde medische afdelingen die haar toestand nauwlettend in de gaten houden." Voorlopig gaat het dus weer beter met het vlieggewicht, al staat haar wel een lange revalidatie te wachten.

Had Sio wel moeten vechten?

Wel komt de vraag op of Sio überhaupt wel had moeten vechten tegen de meer ervaren, en bovendien nog ongeslagen, Camarillo. Voor Sio was het haar vierde officiële wedstrijd. Pas één duel eindigde ze als winnaar. "Isis is een gepassioneerde, gedisciplineerde en goed voorbereide atlete die elke kans die zich voordoet zorgvuldig evalueert," aldus de verklaring. "Haar beslissing om op zaterdag 21 maart tegen Jocelyn Camarillo te strijden, is niet lichtvaardig genomen, maar is zorgvuldig overwogen en geanalyseerd voordat ze de uitnodiging accepteerde."

Reactie Camarillo

Ook tegenstandster Camarillo heeft inmiddels wat laten weten. "6-0. Alle glorie aan God. kwam voorbereid en heb alles gegeven. Ik ben dankbaar voor het moment, maar mijn hart is bij Isis en ik hou haar in mijn gebeden en wens haar een volledig herstel toe", zo support ze haar opponente. Hoe lang Sio uit de roulatie is, is momenteel nog onbekend.