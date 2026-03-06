Gradus Kraus zou er wel voor open staan om het tegen Jake Paul op te nemen in de boksring. De vechtsportsensatie uit Oss is inmiddels een ster in het internationale boksen en hij zou de verloofde van Jutta Leerdam graag aan zijn palmares willen toevoegen.

Kraus is inmiddels een bekende naam in het Nederlandse en internationale boksen. De knokker uit Oss sloeg recentelijk Boris Crighton knockout, waardoor hij zijn negende KO in tien gevechten wist te bewerkstelligen. Kraus won die andere partij op jurybeslissing en verloor dus nog nooit een professioneel gevecht. In Nederland en Engeland is de ster van de bokser rijzende, ook door zijn unieke opkomst.

De 24-jarige bokser komt standaard op met zijn dochtertje Giana, waarna ze samen een bekend dansje nadoen tijdens de opkomst. Dit zorgt altijd voor lieve reacties. Binnenkort kan Kraus zelfs met twee kinderen opkomen, want zijn vrouw is op het moment in verwachting van een jongetje.

Jake Paul

Als Kraus een gesprek heeft met oud-voetballer Andy van der Meijde voor Bij Andy in de Auto, wordt hem gevraagd naar een mogelijke partij met Jake Paul. De verloofde van Leerdam staat op twaalf overwinningen en twee nederlagen als bokser. Zijn laatste partij verloor Paul na een groot aantal snoeiharde klappen van zwaargewicht Anthony Joshua. De Amerikaan moest na die wedstrijd meermaals onder het mes voor zijn gebroken kaak, waardoor hij langer uit de roulatie ligt. Kraus zou hem in ieder geval best terug willen verwelkomen in de vechtsportwereld.

'Ook omdat Jutta uit Nederland komt'

Kraus staat, ook om het financiële oogpunt, zeker open voor een partij met Paul. De bokser uit Oss denkt zelfs dat het een realistisch idee is om de partij te maken, vanwege het Nederlandse tintje dat Paul heeft door zijn relatie met topschaatsster Leerdam. "Als hij wil, dan zou ik er best wel voor open staan. Het zou best een goed iets zijn en iets wat ze wel waar kunnen maken. Ook omdat Jutta uit Nederland komt. Ik heb ook bij het Nederlands team gezeten toen ik me nog wilde kwalificeren voor de Olympische Spelen."