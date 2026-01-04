Anthony Joshua heeft op zijn Instagram voor het eerst van zich laten horen na zijn vreselijke ongeluk. De bokser kwam vlak na zijn winst tegen Jake Paul in een tragisch ongeluk in Nigeria.

Joshua vocht in december 2025 tegen Jake Paul. De Brit zou in eerste instantie niet eens tegen de wereldberoemde bokser staan, maar doordat Gervonta Davis vanwege juridische redenen moest afzeggen, kon Joshua instappen. Het natuurlijke zwaargewicht, die een stuk groter en zwaarder is dan Paul, won de wedstrijd uiteindelijk met een technische knock-out in de zesde ronde. Joshua mocht door de zege tientallen miljoenen bijschrijven en hij besloot daarna op vakantie te gaan.

Nigeria werd de bestemming voor die vakantie, het land waar Joshua roots heeft liggen en nog familie heeft. Die vakantie draaide echter uit op een nachtmerrie. Joshua raakte betrokken bij een vreselijk auto-ongeluk, waar hij zelf gewond bij raakte. Echter kwamen er twee mensen, die in hetzelfde voertuig zaten als Joshua, te overlijden. Het ging om twee goede vrienden van het Britse zwaargewicht: Latif Ayodele en Sina Ghami.

Nasleep

Joshua moest enkele dagen in het ziekenhuis verblijven om te herstellen van zijn verwondingen, maar inmiddels is hij weer uit het ziekenhuis ontslagen. De Brit is direct naar zijn familie afgereisd om daar te rouwen om zijn twee overleden vrienden. Hij laat nu voor het eerst van zich horen via zijn Instagram-pagina. Onder een foto waarop hij met zijn familie te zien is, zet hij de tekst: 'Mijn broers bewaker', met twee hartjes. Doelend op de twee vrienden die het leven lieten tijdens het nare ongeluk in Nigeria.

Onder de post reageren vrienden en familie van Joshua vol liefde. Topsporters als Luke Littler, Ryan Gravenberch, Axel Witsel, Marcelo en Marcus Rashford bewijzen met een like op het bericht ook hun eer aan de bokser. Het is niet bekend wanneer Joshua de ring weer in zal stappen, maar zijn toekomstige tegenstander lijkt Tyson Fury te worden. Veel fans willen de partij tussen die twee dolgraag zien en Fury heeft zijn comeback in het boksen aangekondigd.