De familie van topbokser Anthony Joshua heeft het slachtoffer van een zwaar auto-ongeluk nog altijd niet kunnen bezoeken. De Engelsman (36) raakte in Nigeria gewond en ligt in het ziekenhuis aldaar. Twee van zijn vrienden en teamgenoten kwamen bij de crash om het leven. Zijn familie in Nigeria spreekt voor het eerst na het incident.

"Eerlijk waar, het nieuws dat onze Anthony Joshua betrokken was bij een fataal auto-ongeluk, kwam voor ons als een diepe schok binnen. We wisten het zelf niet eens, totdat mensen ons begonnen te bellen om bevestiging te vragen. Anthony komt drie of vier keer per jaar naar huis in Nigeria, zeker rond de feestdagen. Dit was volledig onverwachts", zegt Joshua's oom Adedamola in gesprek met Nigeriaanse media.

'Behoefte om hem te beschermen'

Ook de ouders van Joshua zijn in Nigeria en verblijven bij familie terwijl hun zoon wordt opgelapt in het ziekenhuis. "We willen hem allemaal graag zien, zelfs als het er maar drie van ons mogen zijn die hem mogen bezoeken. Maar we snappen de behoefte om hem te beschermen gezien zijn wereldwijde faam", begrijpt de oom het feit dat niemand Joshua nog heeft kunnen bezoeken in het ziekenhuis. Bij de crash kwam de bokser er met kleine verwondingen vanaf. Twee vrienden en teamgenoten overleefden de crash niet.

'We zijn heel verdrietig'

Ayodele Kelvin Olu en Gami Sina, allebei 36, behoorden tot het kamp van Joshua en de drie waren goed bevriend. Hun Jeep zou bij het ongeluk achterop een stilstaande vrachtwagen zijn geklapt op de snelweg. "We zijn heel verdrietig dat twee mensen die heel dicht bij Joshua stonden, zijn overleden. Onze harten zijn bij hun families en nabestaanden. We bidden dat God hen kracht biedt om dit pijnlijke verlies te dragen", reageert oom Joshua.

'Stabiel'

De familie kan ook goed nieuws melden over de Britse bokser. Hij reageert inmiddels goed op de behandelingen en zijn situatie wordt 'stabiel' genoemd. Volgens de familie was Joshua net een paar dagen in Nigeria en waren hij en zijn vrienden onderweg naar het onderkomen van de familie om de feestdagen te vieren. Het ongeluk gebeurde amper tien dagen nadat Joshua in een boksgevecht had gewonnen van Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam.