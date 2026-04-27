Anthony Joshua gaat binnenkort weer terugkeren in de ring. De Britse bokser gaat op 25 juli in Saoedi-Arabië voor het eerst vechten sinds hij in 2025 betrokken was bij een fataal auto-ongeluk, waarbij twee goede vrienden van hem om het leven kwamen.

De 36-jairge Joshua gaat het in Riyadh opnemen tegen Kritstian Prenga. Het duel tussen de Brit en Prenga werd maandag aangekondigd als 'The Comeback'. Voor Joshua wordt het zijn eerste gevecht sinds hij het op 20 december in Miami opnam tegen Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam. De bokskampioen sloeg de Amerikaanse influencer toen knock-out.

"Het is geen geheim dat ik de tijd heb genomen om me te herpakken en weer op te bouwen, zodat ik klaar ben om de ring weer in te stappen, en vandaag is de volgende stap op die reis", zegt Joshua. "Ik ben verheugd dat ik een overeenkomst heb gesloten voor meerdere gevechten, te beginnen op 25 juli. Ik kijk ernaar uit om te strijden en verder te gaan waar ik gebleven was."

Heftig ongeluk

Ruim een week na zijn zege op Paul stond de wereld van Joshua volledig op zijn kop. Hij was in Nigeria op vakantie, maar belandde daar in een heel zwaar auto-ongeluk. Zelf raakte hij lichtgewond, maar zijn conditietrainer en personal trainer kwamen bij de crash om het leven. Joshua kon na twee dagn het ziekenhuis verlaten.

Rico Verhoeven en Tyson Fury aasden op duel

Rico Verhoeven had mogelijk de eerste tegenstander voor Joshua na zijn gevecht met Paul moeten worden, maar door het ongeluk werden de onderhandelingen beëindigd. Een clash tussen Joshua en Verhoeven zal er voorlopig dus niet gaan komen, want de Nederlander vecht volgende maand tegen Oleksandr Usyk om de wereldtitel van boksbond WBC.

Joshua bezocht onlangs nog als toeschouwer het gevecht van Tyson Fury tegen Arslanbek Makhmudov. De 37-jarige landgenoot van Joshua richtte zich na zijn zege direct tot Joshua om hem uit te dagen voor een nieuw gevecht. Ook die clash moet dus nog eventjes wachten ondanks de aankondiging van Eddie Hearn, de manager van Joshua, dat er een deal tussen de twee vechters ligt.