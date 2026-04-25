Oleksandr Usyk bereidt zich voor op zijn boksgevecht met Rico Verhoeven op 23 mei in Egypte. De ongeslagen wereldkampioen deelde op sociale media een opvallend trainingsfilmpje dat veel losmaakte bij zijn volgers. Het laat een totaal andere kant zien van de bokskampioen.

Het gevecht tussen Usyk en Verhoeven is een van de meest besproken sportevenementen van het moment. De Nederlander, tien jaar lang ongeslagen bij Glory en voormalig 'King of Kickboxing', waagt zich op het terrein van de bokser. Verhoeven verdient er meer mee dan ooit in zijn carrière. "Als kickbokser heb ik nooit zoveel verdiend", liet hij eerder weten. Het gevecht vindt plaats vlakbij de piramides van Gizeh, in een spectaculair decor.

Oleksandr Usyk toont opmerkelijk kunstje

Op zijn Instagram is te zien hoe Usyk jongleert met ballen van een kilo per stuk. "Training... ook als ik aan het jongleren ben. Elke bal weegt 1 kilo", schrijft hij daarbij. Niet het gebruikelijke trainingsbeeld van een bokskampioen die zich voorbereidt op een groot gevecht.

Voormalig collega's vrezen voor kansen Rico Verhoeven

De kickboksers bij Glory kijken met bewondering naar Verhoevens keuze, maar zien hem niet snel winnen. Mory Kromah, de opvolger van Verhoeven als zwaargewichtkampioen bij Glory, is duidelijk: "Ik vind het een hele goede keuze van Rico. Usyk is een levende legende, maar als het een kickbokspartij was, zou ik voor Verhoeven gaan."

Tariq Osaro, ooit een van zijn scherpste criticasters, sloot zich daarbij aan: "Ik hoop dat hij boven verwachting gaat presteren. Usyk is op dit moment de beste bokser, maar hij hoeft van mij eigenlijk niet eens te winnen. Hij moet gewoon goed vechten."

Overstap naar boksen

Toch zijn er ook collega's die een kans zien voor de Nederlander.. Donovan Wisse, regerend kampioen in de middengewichtdivisie, stelt: "Usyk is dé bokser, maar Verhoeven maakt zeker een kans. In de vechtsport kan alles en zeker bij zwaargewichten: als je één keer goed raakt is het gelijk afgelopen." Nico Horta ziet zelfs een scenario: "Misschien weet hij te verrassen met een heel goed gameplan, doordat hij bij Usyk een tekortkoming heeft gezien die nog niemand anders heeft opgemerkt."

Verhoeven zelf is klaar voor het gevecht. Hij sloot zich op in een 'fighthouse' voor twaalf weken intensieve voorbereiding. "Geen familie, geen afleiding. Twaalf weken lang alle focus op trainen, goed eten, rusten en slapen." En ook na 23 mei wil hij doorgaan. "Ik ga hier zeker wel een paar jaar door met boksen."