Bokslegende Anthony Joshua is klaar voor een terugkeer in de ring. Dat meldt zijn promotor Eddie Hearn. Er is zelfs al gesproken over twee tegenstanders voor de Brit. "We zijn klaar om voor beiden te tekenen."

Joshua heeft een bewogen periode achter de rug. Hij won in december van Jake Paul en sloeg de Amerikaan daarbij een gebroken kaak. Enkele weken later raakte hij betrokken bij een tragisch ongeluk in Nigeria. Daarbij kwamen twee vrienden van de bokser om het leven. Joshua moest zelf ook nagekeken worden in het ziekenhuis. Het vervolg van zijn carrière was op dat moment onzeker.

Maar nu onthult Hearn zijn plannen voor de toekomst. Volgens hem is Joshua klaar voor een terugkeer in de ring. Tyson Fury werd al geopperd als tegenstander, na de aankondiging dat hij terugkeert in de sport. "Dat is een gevecht dat we allemaal nodig hebben", zegt Hearn tegen Daily Mail. "Vooral de Britten."

Deontay Wilder en Tyson Fury

Het gevecht tussen de twee landgenoten gaat er dus hoogstwaarschijnlijk komen, maar Joshua werd afgelopen weekend ook uitgedaagd door Deontay Wilder na zijn overwinning op Derek Chisora. "Wilder zou een hele goed opwarmer zijn voor AJ voor Tyson Fury", zegt Hearn daarover. "In een ideale wereld vechten we tegen Wilder als warming-up en dan tegen Tyson Fury."

Joshua was zaterdag aanwezig bij het gevecht tussen Wilder en Chisora en dat laat volgens Hearn zien dat hij klaar is voor zijn terugkeer. "Hij wil er helemaal voor gaan", zegt hij. "We zijn er klaar voor om voor beiden te tekenen", doelt hij op Wilder en Fury.

Joshua's promotor liet zich voorafgaand aan het gevecht tussen Wilder en Chisora al uit over een eventuele clash tussen Wilder en Joshua: "Eerlijk gezegd waren we erg gefocust op het organiseren van het gevecht tegen Tyson Fury. AJ zei gisteren tegen me dat hij Derek wil steunen, maar als Deontay Wilder vanavond op overtuigende wijze wint, opent dat ook de deur voor een groot gevecht met Anthony Joshua."