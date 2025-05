'Bange zwerver' Jake Paul krijgt opvallende uitnodiging van eeuwige rivaal: 'Hij is een watje'

Als het aan Tommy Fury ligt, komt er een tweede bokswedstrijd tegen Jake Paul. Dat riep de Engelsman vrijdagavond door de microfoon na zijn eerste overwinning in lange tijd.

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest nam de halfbroer van boksicoon Tyson Fury het op tegen Kenan Hanjalic. Het was de eerste partij van Fury in negentien maanden tijd, nadat hij eind 2023 won van YouTuber KSI (Olajide Olatunji). De Engelsman poetste zijn professionele cv op naar 11-0 na een overwinning via unanieme beslissing op de Bosniër.

Aderlating voor bokssport: langverwachte partij Tommy Fury afgelast om bizarre reden Het gevecht tussen Tommy Fury en Darren Till op 18 januari is afgelast. Dat meldt het broertje van Tyson Fury via zijn Instagram. Volgens hem ligt de reden bij Till.

Dramatisch 2024

Fury vocht om meerdere reden niet in 2024. Hij kampte al langere tijd met een blessure aan zijn hand, die hem mogelijk zijn carrière had kunnen kosten. Dus ging hij onder het mes. Daarnaast was er relatiecrisis met de moeder van zijn kindje Molly-Mae Hague. Dat is inmiddels allebei achter de rug, waardoor Fury alleen nog maar vooruit kijkt.

Invloedrijke sportbestuurder beledigt Jutta Leerdams vriend Jake Paul: 'Dit is geen boksen' Jake Paul timmert aardig aan de weg met zijn bokscarrière. De Amerikaanse vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam heeft twaalf keer gevochten en was elfmaal de winnaar. Alleen Tommy Fury kreeg Paul eronder.

Rematch met Jake Paul?

Na zijn overwinning op Hanjalic kreeg Fury de microfoon onder zijn neus geschoven. Terwijl de adrenaline nog door zijn lijf gierde, richtte hij zich tot Paul: "Hij is een b*tch en rent bang weg. Jake, deze hand is nu hersteld schat. Hij is hersteld."

Ook gaf hij zichzelf credits voor de overwinning op de Bosniër. "Hij heeft meer dan honderd amateurgevechten achter de rug, hij is ervaren en hij is zo taai als een lat. Als Jake Paul deze ring in wil stappen, garandeer ik je dat ik hem de volgende keer knock-out sla", zei Fury resoluut. "Ik heb twee jaar niet in de ring gestaan, dit (zijn prestatie, red.) is na twee jaar. Ik sla die zwerver knock-out wanneer hij wil", aldus de Engelsman.

Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) stelt zich enorm kwetsbaar op: 'Soms is dat best moeilijk' Jake Paul is groot geworden als een soort bullebak en online grappenmaker. Van dat imago komt de verloofde van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam maar moeilijk af, weet hij ook. Toch vraagt hij om advies bij een bekende Amerikaanse influencer.

Fury en Paul vochten begin 2023 tegen elkaar. Het was tot nu toe de enige nederlaag voor de vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Sindsdien stond de Engelsman maar twee keer in de ring, waar liefst vijf keer won (van onder anderen Nate Diaz en Mike Tyson). In juni vecht Paul tegen de Mexicaan Julio Cesar Chavez Jr., die ooit wereldkampioen in het middengewicht was bij boksbond WBC.