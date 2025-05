Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) stelt zich enorm kwetsbaar op: 'Soms is dat best moeilijk'

Jake Paul is groot geworden als een soort bullebak en online grappenmaker. Van dat imago komt de verloofde van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam maar moeilijk af, weet hij ook. Toch vraagt hij om advies bij een bekende Amerikaanse influencer.

In de nieuwste aflevering van de podcast BS w/ Jake Paul is namelijk Zachirific te gast. De influencer is enorm geliefde vanwege zijn unieke combinatie van humor, creativiteit en authenticiteit. Zo doet hij zich in sketches voor als een beroemdheid met absurde, maar grappige verhalen. Zachirific maakte video's over rapper Drake en beweerde te daten met actrice Sydney Sweeney en Sydney Thomas, de populaire ringgirl van het gevecht van Paul met Mike Tyson.

Tips van de meester

In de podcast krijgt Zach Matthews de vraag hoe Jake Paul zijn niveau kan bereiken. Hij reageert daar zoals in z'n video's op, met de nodige ironie. "Wat je nu doet, doe dat niet", verzekert hij. "Kijk naar je hele leven van wat heb ik gedaan en doe precies het tegenovergestelde", is het advies van Zachirific. "Dan zul je het maken", denkt de influencer.

"Ik heb gehoord dat veel mensen jou haten. Hoe is dat? Want iedereen houdt van mij, dat is gestoord", zegt Zachirific met een knipoog. "Ik heb de rol proberen te omarmen, maar van binnen ben ik een softie. Soms is dat best moeilijk. Is er en manier om van al die haat af te komen?", vraagt hij aan zijn podcastgast. "Om meer geliefd te worden."

Advies

Volgens de gast begint het vanuit Pauls innerlijk. "Als je heel erg onzeker bent, dan moet je daar mee dealen", stelt hij. "Ik voel dat ik nerveus word... Ik laat mezelf soms niet goed zien", reageert Paul, waarna het gesprek weer een wending neemt omdat de co-host als een soort fanboy Zachirific stiekem filmt. "Laat maar gaan, ik ben het inmiddels wel gewend", vertelt hij met een stalen gezicht.

Enkele ogenblikken later komt Paul toch nog met een vraag terug bij zijn gast. Hij wil graag weten wat hij met zijn haar doet. "Ik ben kaal aan het worden", onderbouwt hij zijn vraag. "Dat had ik gezien", valt Zachirific meteen met de deur in huis, tot groot gelach bij de rest. "Je hoefde dat niet tegen het publiek te zeggen, dat wisten we al."

Als Paul wil weten hoe hij Jutta Leerdam het beste kan pleasen in de relatie, heeft zijn gast ook meteen zijn antwoord klaar: "Dat komt bij mij gewoon natuurlijk."