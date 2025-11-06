Jake Paul timmert hard aan de weg als profbokser. Maar zoals iedere atleet krijgt ook hij te maken met tegenvallers. Een daarvan is het gevecht met Gervonta Davis van 14 november dat werd afgeblazen. In de zoektocht naar een vervanger kwam hij uit bij voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou, met wie hij ruziede op sociale media. Dat kan Paul beter niet doen, is het devies van een kenner.

Eigenlijk zou de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam over anderhalve week vechten. Maar vanwege beschuldigingen van mishandeling aan het adres van Davis trok Netflix de stekker uit het gevecht. Al snel kwam Paul uit bij Ngannou, die zich nadat hij in 2023 stopte bij de UFC richtte tot boksen. Alleen de boodschap van de Kameroener was helder: "Hoe kunnen ze van Gervonta Davis naar Francis Ngannou gaan? Dat slaat nergens op."

Paul kon die afmelding maar moeilijk verkroppen en richtte zich via X tot Ngannou. "Beste Francis, zeg gewoon dat je al vernederd bent in het boksen en bang bent om te verliezen van Jake Paul. Dat accepteer ik. Je bent een makkelijke prooi, vriend", waarschuwde de Amerikaan de UFC-kampioen.

Waarschuwing voor Jake Paul

Ngannou reageerde door te zeggen dat iemand Paul moet straffen voor wat hij Mike Tyson heeft aangedaan. De verloofde won in november 2024 van de voormalig wereldkampioen boksen. Het leeftijdsverschil van meer dan 30 jaar werd pijnlijk zichtbaar in het gevecht. "Kies je woorden verstandig, jongen. Blijf op je eigen terrein", reageerde Ngannou naar Paul.

Ook de ontdekker van Ngannou denkt dat het niet slim is van Paul om iemand van Ngannou's grootte te kiezen. "Zelfs de uitstraling die je voelt als je hem net ontmoet, die voel je al", begint hij zijn betoog tegenover SunSport. "Het meest ongemakkelijke gevoel dat ik ooit heb gehad, was in Bahrein, toen we de weging deden in het winkelcentrum en ik Francis Ngannou naast me had."

"Ik voelde me zo ongemakkelijk", weet hij nog. "Ik wilde niet de voorzitter van de organisatie zijn die Francis Ngannou tegen zijn tegenstander moest laten vechten", aldus Mohammed Shahid, die vindt dat Paul van geluk mag spreken dat Ngannou niet tegen hem wil vechten. "Ik respecteer Jake. Hij is anders dan alle anderen. Ik doe hem niet te kort als atleet. Maar wat ik zeg is dat het belachelijk is om zelfs maar te praten of na te denken over een gevecht tussen Francis Ngannou en Jake Paul."