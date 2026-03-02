Rico Verhoeven vecht op 23 mei tegen Oleksandr Usyk en hij is daarbij geholpen door een zeer bekende acteur. Jason Statham deed een goed woordje bij de steenrijke bokspromotor Turki Alalshikh voor de Nederlander.

Verhoeven maakte eind februari bekend dat hij zijn nieuwe uitdaging in de vechtsport zal zoeken in het boksen. De Nederlander neemt het op 23 mei op tegen de Oekraïense bokssensatie Oleksandr Usyk. Een gigantische uitdaging voor Verhoeven, want zijn opponent verloor nog nooit in het boksen. Usyk zette wel giganten als Tyson Fury en Anthony Joshua meermaals aan de kant. Nu is het dus aan Verhoeven om zich te meten tegenover de beste bokser van de wereld. De winnaar is de WBC wereldkampioen.

Jason Statham

Statham en Verhoeven kennen elkaar al een tijdje en hebben een erg goede relatie met elkaar. De Nederlander vertelde dat gemeenschappelijke vrienden de twee aan elkaar hebben voorgesteld in Londen en dat ze sindsdien goed bevriend zijn. Zo goed zelfs, dat Statham Verhoeven aan het gevecht met Usyk heeft geholpen.

Het verhaal begon tijdens het supergevecht tussen Terence Crawford en Canelo Alvarez in september. Toen sprak Statham met Alalshikh en vertelde hem dat Verhoeven op zoek was naar een nieuwe uitdaging en open zou staan voor het boksen. Die sprak bokspromotor Alalshikh aan en dus wilde hij voor februari de partij tussen Joshua en Verhoeven maken als toppartij voor de Nederlander. Die wedstrijd ging uiteindelijk niet door.

Joshua kreeg na zijn partij met Jake Paul een auto-ongeluk waarbij twee mensen van zijn team overleden. Daarom moest hij de partij afzeggen, waardoor Verhoeven een nieuwe tegenstander moest zoeken. Dat werd Uysk. "Het was Statham zijn idee, verrassend genoeg", vertelde Alalshikh tegenover internationale media na het bekendmaken van de partij tussen Verhoeven en Uysk.

Managementbureau

Voor de partij met Usyk heeft Verhoeven ook een aanpassing gedaan in zijn management. Zijn management SeiSei gaat samenwerking met het bekende bureau SEG, het bureau dat werd opgericht door oud-Ajax-directeur Alex Kroes. Verhoeven gaat met SeiSei mee en dus heeft SEG sinds deze maand ook zeggenschap in het management van de vechter.