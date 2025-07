Oleksandr Usyk en Daniel Dubois staan zaterdagavond voor de tweede keer tegenover elkaar in de ring. Maar de ogen zullen waarschijnlijk niet op beide boksers zijn gericht. Een betoverend model dat als ringmeisje fungeert, maakte indruk in aanloop naar het gevecht.

Usyk en Dubois werkten hard in aanloop naar hun titanische, onbetwiste zwaargewichtwedstrijd voor vanavond (zaterdag). Maar als de boksers tijdens de partij aan het uithijgen zijn tussen de rondes, kunnen de fans genieten van een ander adembenemend schouwspel. Dat komt omdat fotomodel Lux Mila Mackay aanwezig zal zijn om het evenement extra glans te geven.

Engelse maakt indruk op sociale media

Het gevecht tussen Usyk en Dubois vindt plaats op Wembley, dus zijn er een aantal Engelse ringmeisjes van stal gehaald. Onder wie dus Mackay. Op sociale media heeft ze er al heel wat volgers bij gekregen sinds de aankondiging dat ze een ring girl is. Op Instagram tikt ze bijna de 10.000 aan en op TikTok heeft ze 27,5 duizend volgers. Dat zal na het gevecht ongetwijfeld alleen maar toenemen.

Op TikTok vroeg de in Londen woonachtige Mackay wie er zaterdagavond gaat winnen. Een hoop boksfans geven hun voorkeur, maar anderen hebben alleen oog voor het ringmeisje. "Ze zijn te druk bezig om naar jou te kijken", reageerde iemand. "Dubois", koos een ander. "Zodra hij jou buiten de ring ziet, zal hij zich scherp zetten."

Topless model

Lux is niet vreemd met poseren voor de camera. Ze is gevestigd bij modellenbureau Memo. In november 2024 ging ze tijdens een van haar shoots topless volgens The Sun. Ze timmert dus gestaag aan de weg en zal na zaterdagavond alleen maar bekender worden. De Engelse was in het verleden al vaker ringmeisje bij vechtsportwedstrijden.

Usyk vs. Dubois deel 2

Usyk en Dubois vochten eerder in 2023, toen won de Oekraïner met een knock-out in de negende ronde. Sinds die ontmoeting won de 27-jarige Dubois van Jarrell Miller, Filip Hrgovic en Anthony Joshua. Usyk vocht en won twee keer van de veelbesproken Tyson Fury. De winnaar mag zich zaterdag onbetwist wereldkampioen zwaargewicht noemen, de vier belts (WBA, WBO, IBF, IBO) staan op het spel.