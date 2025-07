Costello van Steenis staat zaterdag 19 juli in Kaapstad voor het gevecht van zijn leven. In een groots evenement neemt hij het op tegen de ongeslagen Amerikaan Johnny Eblen voor de wereldtitel middengewicht. Na jaren van intensieve training en voorbereiding is Steenis klaar voor de volgende stap. "We gaan geschiedenis schrijven", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl

De timing van deze titelstrijd is geen toeval. Van Steenis heeft jarenlang toegewerkt naar dit moment, maar zijn weg werd lange tijd geblokkeerd doordat zijn sparringpartner Gegard Mousasi bovenaan de ranglijst stond. "Gegard zit niet meer in deze divisie, dus ik kon gelijk full speed achter de titel aan", vertelt Van Steenis. "Nu hebben we die kans om voor de titel te vechten en die gaan we niet uit onze handen laten glippen."

Van Spanje naar Nederland: Van Stennis klaar voor de strijd

De geboren Spanjaard verhuisde op zijn twintigste naar Nederland, het land van zijn vader, om zijn MMA-droom na te jagen. Onder leiding van trainer Ricardo Wondel scherpt hij zijn vaardigheden aan met de beste vechters die Nederland te bieden heeft. Wondel kijkt met vertrouwen uit naar het gevecht van zijn pupil. "We zijn 100% klaar om deze ongeslagen kampioen zijn eerste verliespartij te geven", begint hij. "Onze training ging uitstekend. We kwamen sparringpartners tekort doordat iedereen werd neergeslagen in de trainingen. En dan deed hij niet eens met slechte intenties, dus dit gaat een bizarre wedstrijd worden."

Kaapstad vormt een bijzondere locatie voor deze strijd. Voor het eerst wordt er een groot MMA-evenement georganiseerd in Zuid-Afrika. Van Steenis geniet van de ervaring, al waarschuwt hij voor de uitdagingen die het land met zich meebrengt. "Hier in Kaapstad is het koud man. Anders dan verwacht. Ik dacht dat het hier zo lekker warm zou zijn, maar we zijn precies in winterseizoen aangekomen", is The Spaniard verrast. Hij voegt er met een knipoog aan toe: "Je moet alleen een beetje oppassen dat je niet de verkeerde wijk in loopt, want dan steken ze je eerst neer en daarna beroven ze je."

'Wij zijn allebei sterke jongens'

Over tegenstander Johnny Eblen is Van Steenis duidelijk. "Het is een sterke, goede worstelaar. Maar ja, wat had je anders verwacht? Een slappe jongen krijgen we hier niet. Wij zijn zelf ook erg sterk en we gaan laten zien wie het sterkste is", klinkt hij vastberaden.

Hoewel er wat woordenwisselingen waren, blijft Van Steenis professioneel. "Hij zegt soms een paar domme dingen, dan zeg ik wat domme dingen terug. Uiteindelijk is het gewoon: hij is één gozer, ik ben één gozer, en we gaan het uitvechten in de kooi." Over zijn voormalige teamgenoot, die eerder door Eblen werd verslagen, zegt hij: "Dit is payback voor Mousasi, maar het is niet persoonlijk. Het is gewoon part of the business." Van Steenis, bekend om zijn rustige houding, verwacht een pittige strijd. "Hij zegt dat hij me vijf rondes gaat domineren. Nou, ik ga in elke ronde proberen hem in elkaar te slaan", blikt hij vooruit.

De wereldtitel: het kroonjuweel van Van Steenis’ lange reis

De titel is voor de 32-jarige vechter niet zomaar een prijs, maar het hoogtepunt van een jarenlange reis. Hoewel de titel niet dezelfde bekendheid geniet als die in de UFC, betekent het voor Van Steenis juist heel veel. "Voor mij is het net zo groot, misschien zelfs nog iets groter, omdat ik er al zo lang naar uit kijk", klinkt hij. De speciale titelgordel maakt het extra bijzonder: "Ze hebben het extra mooi gemaakt, allemaal diamantjes eromheen geplakt", vertelt Van Steenis enthousiast.

Na jaren op het hoogste niveau te hebben gevochten, is de kans op goud nu eindelijk binnen handbereik. "Ik heb heel hard gewerkt voor dit moment. Ik ben hier niet voor niets. Ik weet hoe goed ik ben, ik weet wat ik kan, en zaterdag gaan we dat laten zien. Ik zie de partij eindigen met mijn hand in de lucht", blikt Van Steenis vol vertrouwen uit op het gevecht.