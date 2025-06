De UFC is een grote naam kwijt. Uit het niets kondigde de 37-jarige Jon Jones zijn pensioen aan als MMA-vechter. Dat is opmerkelijk, want er werd eigenlijk gewacht op een grote aankondiging dat hij nog tegen Tom Aspinall zou gaan vechten om de wereldtitel in het zwaargewicht. Maar UFC-baas Dana White moest noodgedwongen tot een andere oplossing komen.

De Amerikaanse kooivechter Jones heeft zijn carrière op 37-jarige leeftijd beëindigd. Jones was elf keer wereldkampioen in het lichtzwaargewicht bij de UFC, de toonaangevende bond in de mixed martial arts. In 2023 veroverde Jones de titel in het zwaargewicht. Hij zou zich opmaken voor een titelgevecht met de Brit Tom Aspinall, maar dat gaat niet meer door. Aspinall is om die reden uitgeroepen tot wereldkampioen in het zwaargewicht.

'Resultaat van lange periode van reflectie'

UFC-baas Dana White kondigde het afscheid van de legendarische kooivechter aan. Jones bevestigde het niet lang daarna op social media. "Deze beslissing is het resultaat van een lange periode van reflectie", meldde Jones, die stopt met 21 overwinningen op zijn naam. "Vanaf het moment dat ik de octagon betrad, was het mijn doel om de grenzen van wat mogelijk was in deze sport te verleggen."

Doping

Jones gaat de geschiedenis in als de jongste vechter ooit met een wereldtitel. Hij zat tijdens zijn carrière ook een schorsing uit vanwege doping. Jones belde de UFC met de mededeling dat hij gestopt is. "Heb ik er spijt van dat ik Jones de tijd heb gegeven om te beslissen?", vroeg White zich hardop af na de beslissing en het feit dat er nu geen wereldtitelgevecht komt. "Kijk, als je kijkt naar wat hij betekend heeft voor de sport, dan heb ik daar geen spijt van."

'We gaan het goedmaken met hem'

White vindt het sneu dat Aspinall zijn tijd en geld al had gestoken in een gevecht met Jones, dat nu dus niet meer doorgaat. "Maar we gaan het goedmaken met hem", beloofde de markante UFC-baas. Mogelijk krijgt hij de komende maanden al een nieuw titelgevecht bij de zwaargewichten tegen nummer 1-uitdager Cyril Gane. De 32-jarige Aspinall is pas de derde Britse kampioen bij de UFC ooit na de beslissing om hem al uit te roepen tot wereldkampioen.

Einde aan impasse

Jones pakte in maart 2023 de zwaargewichttitel, maar Aspinall claimde de belt al een jaar eerder. De definitieve titelhouder hing dus nog in de lucht en een gevecht zou daar een einde aan gemaakt moeten hebben. Maar nu Jones gestopt is en Aspinall zonder gevecht is uitgeroepen tot zwaargewichtkampioen, komt er een einde aan zeven maanden impasse bij de UFC-zwaargewichtdivisie.