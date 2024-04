MMA-kampioen Jon Jones gearresteerd wegens mishandeling en doodsbedreiging tegen dopingcontroleurs

MMA-vechter Jon Jones is zaterdag opgepakt wegens vermeende mishandeling en bedreiging met de dood van twee dopingcontroleurs. De politie is een onderzoek gestart naar de regerend wereldkampioen.

De vermeende mishandeling zou op 30 maart plaats hebben gevonden bij het huis van Jones, waar twee dopingcontroleurs een verrassingsbezoek aan de 36-jarige Amerikaan brachten.

De controleurs wilden urine van Jones verzamelen, maar die was daar niet van gediend. Hij zou volgens één van de controleurs gedreigd hebben met de dood. "Waarom komen jullie zo verdomd vroeg? Weet je wat er gebeurt met mensen die naar mijn huis komen? Die eindigen dood", zou het zwaargewicht gezegd hebben. Ook zou hij op enkele centimeters van de controleurs zijn gaan staan, die zich daardoor bedreigd voelden.

Jones zelf ontkent dat. Op zijn Instagram plaatste hij beelden van een camera bij zijn huis waarop het bezoek van de controleurs te zien is. "Ik heb ze een high five en een knuffel gegeven", schrijft hij in het bijschrift. Van bedreiging zou volgens de vechter geen sprake zijn, hoewel hij wel toegeeft gefrustreerd te zijn geweest vanwege het onverwachte bezoek.

"Hoewel ik gefrustreerd was door het onprofessionele gedrag en ik wel gevloekt heb is het bezoek vriendschappelijk en amicaal geëindigd. Totaal geen dreiging." Inmiddels is Jones weer op vrije voeten. Binnenkort moet hij voor de rechter verschijnen.