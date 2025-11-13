Jake Paul zou eigenlijk komend weekend in de boksring staan, maar door beschuldigingen aan het adres van zijn tegenstander Gervonta Davis ging er een streep door het gevecht. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam lijkt volgende maand echter alsnog te gaan boksen, maar dan tegen een voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht. Boksicoon David Haye vreest om die reden voor het leven van Paul.

De bokspartij tussen Paul en Davis stond gepland voor vrijdag 14 november en zou worden uitgezonden op Netflix, maar vorige week trok de organisatie plotseling de stekker eruit. De beslissing om het gevecht te cancelen kwam enkele dagen nadat Pauls tegenstander door zijn ex-vriendin werd beschuldigd van (zware) mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Paul moest vervolgens op zoek naar een nieuwe tegenstander en de geruchten worden steeds sterker dat hij volgende maand de ring instapt tegen niemand minder dan Anthony Joshua. De 36-jarige Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was gedurende twee periodes de houder van de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO in het zwaargewicht. Hij zou veruit de zwaarste tegenstander uit Paul's bokscarrière gaan worden.

'Dit is totaal gestoord'

Voormalig zwaargewichtkampioen David Haye begrijpt dan ook helemaal niets van dit mogelijke gevecht: "Als dit doorgaat dan vrees ik serieus voor het leven van Jake Paul. In bokstermen is dat als een leeuw tegen een huiskat. Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Joshua zomaar op het hoofd van Paul mag slaan zonder enige beperking", vertelt hij in gesprek met The Sun.

Haye blijkt niet bepaald een hoge pet op te hebben van de verloofde van Leerdam: "Tenzij Joshua aan een beademingsapparaat ligt in het ziekenhuis zou hij altijd een manier moeten vinden om die partij te winnen. Paul heeft maar twaalf gevechten gewonnen en dat was tegen zeer bescheiden tegenstanders. 'AJ' is olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen in het zwaargewicht. Dit is totaal gestoord."

Joshua staat al lange tijd aan de kant

Toch is het ook de vraag hoe Joshua er op dit moment voorstaat. De 36-jarige Brit stapte sinds september 2024 niet meer in de ring. Toen verloor hij van Daniel Dubois. Hij heeft een profrecord van 28 overwinningen (25 via knock-out) en vier nederlagen. Paul vocht één keer eerder in 2025: hij versloeg in juni voormalig WBC-middengewichtkampioen Julio Cesar Chavez Junior.