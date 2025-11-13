De World Cup in Salt Lake City wordt voor de Nederlandse topschaatsers het eerste internationale meetmoment van het olympisch seizoen. Ook voor Jutta Leerdam. Toch is de 26-jarige topschaatsster vooral bezig met het grotere plaatje en tempert ze de verwachtingen op de pijlsnelle ijsbaan. "We zijn op dit moment nog best wel hard aan het trainen."

Leerdam won de afgelopen jaren titel na titel. Maar ze mist nog een gouden olympische medaille. Voor haar staat, net als bij alle andere topschaatsers, het gehele seizoen in het teken van de Olympische Spelen van Milaan. Daarom staat ze nog niet op volle oorlogssterkte aan de start op de ijsbaan die gelegen is in de Amerikaanse staat waar Leerdam haar bijnaam aan heeft te danken; U'tah.

'Dan wil ik pieken'

Voorafgaand aan de World Cup-wedstrijd in Salt Lake City sprak het mediateam van de ISU met Leerdam. Hierin vertelde de schaatskampioene dat ze zich goed voelt en wat ze van aankomend weekend verwacht. "We zijn op dit moment nog best wel hard aan het trainen, want aan het einde van het seizoen is het moment dat ik wil pieken", zo zegt ze.

In het korte filmpje verklaart Leerdam dat ze zich optimaal wil voorbereiden voor de Spelen en dat de World Cups daarin slechts een onderdeel zijn. "Dus ik gebruik deze World Cups om mezelf zo goed mogelijk te verbeteren, zodat ik mijn beste rit aan het einde rijdt. Dus we zijn hard aan het werk en proberen snel te zijn'', aldus Leerdam, die na haar laatste zin hard moet giechelen.

Laatste Olympische Spelen?

Om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan moet Leerdam eerst goed presteren op het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) eind december. Het zijn wellicht de laatste Spelen voor de vriendin van Jake Paul. De twee willen namelijk ook graag een gezin stichten. "Ik wil heel graag moeder worden. Maar ik heb ook nog zo veel doelen in mijn leven. Het hoeft niet meteen allemaal tegelijk. De kans is groot dat dit mijn laatste Spelen zijn, maar ik weet het echt nog niet zeker", vertelde ze eerder tegen de NOS.

