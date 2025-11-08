Topbokser Gradus Kraus (24) en zijn vriendin Donna zijn in verwachting van hun tweede kindje. Dat maakte het koppel bekend in een video op Instagram. De baby wordt in 2026 verwacht.

Amper een jaar geleden maakte Kraus zijn profdebuut als bokser. Sindsdien maakt hij enorme indruk en groeit zijn populariteit. Hij versloeg liefst zeven van zijn acht tegenstanders op basis van een technische knock-out en is sinds zijn profdebuut nog altijd ongeslagen.

Dansen met dochter Giana

Naast zijn bokskunsten, oogst Kraus ook lof met zijn walkouts. Voor aanvang van zijn gevechten doet de bokser altijd een dansje samen met zijn dochter Giana (4), terwijl hij naar de ring loopt. Video's daarvan gaan regelmatig viraal. Wellicht zal de bokser over enkele jaren niet alleen samen met Giana, maar ook met zijn tweede kind zijn walkouts verzorgen. Kraus en zijn vriendin Donna verwachten hun tweede kind namelijk in 2026 te verwelkomen.

'We hebben een geheimpje bewaard', schrijft het koppel bij een video op Instagram waar in te zien is hoe het jonge gezin een levensgrote foto van een echo bewondert. 'Onze familie is aan het groeien. 3 wordt 4. Baby Kraus zal in 2026 ter wereld komen.' In de reacties wordt het gezin overspoeld met felicitaties.

Titelgevecht

Eind november zal Kraus in Nederland in actie komen. Op 29 november stapt hij in Rotterdam in de ring tegen Rostam Ibrahim (33). Daar vechten de twee om de Europese titel van boksbond IBF, die tot de vier grootste boksbonden (met WBA, WBC en WBO) behoort.

Ibrahim is een van de weinige tegenstanders die er voor open staat om tegen Kraus te vechten. Veel potentiële tegenstanders lijken het niet te zien zitten om tegenover de zoon van voormalig top-kickbokser Albert Kraus de ring in te stappen. "Voor mijn laatste wedstrijd zeiden eerst vijf tegenstanders af. Daar word je gek van. Niemand kan in de toekomst kijken, maar volgend jaar hopen we gewoon wereldkampioen te worden om eerlijk te zijn", zei hij tegen het Algemeen Dagblad.