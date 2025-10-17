De ster van Gradus Kraus is rijzende en dat is ook in Nederland zeker niet onopgemerkt gebleven. De bokser uit Oss krijgt op zaterdag 29 november zijn eerste partij in Nederland.

Kraus vocht al acht professionele bokspartijen en verloor nog geen enkele keer. De knokker uit Oss is een steeds bekendere naam in de vechtsportwereld. Dat komt mede omdat Kraus traint bij een bekende boksfamilie. Hij verhuisde van Oss naar Engeland om daar te trainen onder Peter Fury. De oom van topboksers Tyson en Tommy Fury. Mede daarom vocht Kraus de meeste van zijn partijen in Engeland.

Nu moet het op 29 november in Rotterdam gaan gebeuren. Dan vecht hij in Sportcomplex de Wilgenring in de Nederlandse havenstad. De tegenstander van Kraus? Die kent hij nog niet. Één ding is wel zeker, hij zal opkomen samen met zijn vierjarige dochtertje Giana. De twee komen telkens samen op met een van de favoriete dansjes van het meisje en gaan regelmatig viraal met de dansopkomst.

'Hij kan groter worden dan Rico Verhoeven'

Izzy Asif van bokspromotor GBM Sports, wilde graag dat Kraus in Nederland zou vechten. De organisatie wil de naam van de bokser ook groot maken in Nederland. Asif ziet enorm veel potentie in Kraus en gelooft zelfs dat hij groter dan Verhoeven kan gaan worden. Dit denkt de promotor omdat boksen wereldwijd een grotere sport is dan bijvoorbeeld kickboksen. Kraus kan door overwinningen blijven stijgen op de ladder en steeds populairder gaan worden.

Tegenstanders

Kraus heeft dus nog geen tegenstander voor zijn partij op 29 november. Tegenover het Algemeen Dagblad vertelt de bokser dat dit een veel voorkomend probleem bij hem is. "Voor mijn laatste wedstrijd zeiden eerst vijf tegenstanders af. Daar word je gek van. Niemand kan in de toekomst kijken, maar volgend jaar hopen we gewoon wereldkampioen te worden om eerlijk te zijn. Nou ja, gewoon is dat niet natuurlijk." Ook Asif wordt soms gek van het gebrek aan tegenstanders. "Als we sommige boksers bellen en we noemen de naam van Gradus hangen ze meteen op."