Topkickbokser Tariq Osaro heeft andermaal een knock-out aan zijn zegereeks bij Glory toegevoegd. De Nigeriaan sloeg Nidal Bchiri knock-out tijdens de kwartfinales van het Last Heavyweight Standing-toernooi. Eerder sloeg hij Benjamin Adegbuyi, Sofian Laïdouni en Luigj Gashi knock-out in de voorrondes van het toernooi.

Osaro mocht tijdens Glory 105 de eerste knock-out van de avond achter zijn naam zetten. De Nigeriaan is aan een ongekende reeks bezig. Hij sloeg tot nu toe al zijn tegenstanders in het Last Heavyweight Standing-toernooi knock-out.

Eerder waren dat Benjamin Adegbuyi, Sofian Laïdouni en Luigj Gashi. Zaterdagavond moest ook Nidal Bchiri, zijn teamgenoot van Mikes Gym, eraan geloven. Met een rechterhoek maakte Osaro abrupt een einde aan de wedstrijd. Cookie treft Mory Kromah in de halve finale.

Last Heavyweight Standing

Van alle 32 (licht)zwaargewichten waarmee het prestigieuze Glory-toernooi in april van start ging, had Osaro - met uitzondering van de kickboksers met een wildcard - ongetwijfeld de minste tijd nodig om de kwartfinales te bereiken. Het zwaargewicht sloeg liefst al zijn tegenstanders binnen het toernooi knock-out.

Afgelopen april had Osaro nog geen twee minuten nodig om Adegbuyi in de eerste ronde knock-out te slaan. In juni kreeg het toernooi een vervolg voor Cookie. Toen kreeg de Nigeriaan het voor elkaar om twee knock-outs op een avond uit te delen. Eerst sloeg hij Gashi in de eerste ronde knock-out, om vervolgens later op de avond ook Laïdouni aan het begin van de tweede ronde knock-out te slaan. Zaterdagavond moest ook Bchiri, zijn teamgenoot bij Mikes Gym, eraan geloven. Na een rechterhoek lag de Marokkaan trillend op het canvas.

Winnaar

Osaro neemt het in de halve finales op tegen Mory Kromah. De uiteindelijke winnaar van het toernooi zal niet alleen de toernooiwinst en 500.000 dollar aan prijzengeld mee naar huis nemen, maar ook de opvolger van Rico Verhoeven worden als nieuwe kampioen binnen de zwaargewichtdivisie van Glory.