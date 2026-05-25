Rico Verhoeven was jarenlang de koning van het kickboksen, maar afgelopen weekend zette hij zichzelf ook op de kaart als bokser. Tegen de ongeslagen kampioen Oleksandr Usyk kwam hij heel dicht bij een sensatie. Een discutabele actie van de scheidsrechter maakte echter een einde aan zijn droom. Nu het gevecht voorbij is, kan Verhoeven eindelijk de teugels weer laten vieren en dat doet hij dan ook met een bijzondere maaltijd.

Verhoeven vocht tegen Usyk pas zijn tweede partij als profbokser, maar dat was wel zijn eerste in liefst veertien jaar tijd. In die periode domineerde hij de zwaargewichtklasse bij Glory. Die organisatie verliet hij eind vorig jaar en bij zijn rentree als bokser mocht hij het zomaar opnemen tegen de grote kampioen in die sport.

Tot ieders verbazing gaf Verhoeven geweldig partij aan Usyk en hij leek een tijd op weg naar een sensatie. In de elfde ronde viel echter het doek, maar het einde van de partij leidde tot veel commotie. De scheidsrechter zou dat namelijk pas gedaan hebben na het klinken van de bel. Verhoeven en zijn team hebben daarom protest aangetekend tegen de uitslag van het gevecht.

Verhoeven laat teugels vieren

Verhoeven viel voor het gevecht met Usyk wat kilo's af, want een dag voor het duel gaf de weegschaal 117,3 kilo aan. Dat was drie kilo lichter dan zijn gewicht bij zijn laatste partij bij Glory in juni 2025. In december 2024 woog Verhoeven voor zijn gevecht met Levi Rigters zelfs nog ruim 125 kilo.

'Let's go!'

De Nederlandse vechter leefde de afgelopen tijd dus in een strak regime en nu zijn gevecht achter de rug is, is er weer wat meer tijd om de teugels te laten vieren. Verhoeven werkte zondag al een slice van een pizza pepperoni naar binnen en een dag later pakt hij opnieuw uit, zo laat hij zien op Instagram.

Verhoeven deelt op het sociale medium een video waarin hij chocoladepasta op een boterham smeert. Dat blijkt een maaltijd te zijn waar hij eorm veel zin in heeft gehad de laatste tijd. "Wat wil ik als cheatmeal na het gevecht? Een boterham met nutella. Oh my god, let's go!", roept de bokser uit als hij de pasta op het brood smeert.

Het is na het geweldige optreden van Verhoeven tegen Usyk nog de vraag wat zijn volgende partij gaat worden. Na het gevecht werd geopperd om de twee in de toekomst opnieuw met elkaar te laten vechten, maar het is onduidelijk of dat daadwerkelijk een optie is voor de Oekraïener.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover