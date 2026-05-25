Wat wordt de volgende stap van Rico Verhoeven in het boksen? De voormalig kickboks-kampioen maakte een uitstekende indruk tegen boksicoon Oleksandr Usyk, tot The Cat hem in de elfde ronde neerhoekte. Een snelle rematch is wat veel boksliefhebbers willen zien. Maar een Duitse vechter wil daar een stokje voor steken.

Verhoeven (37) regeerde dik 10 jaar met harde hand bij kickboksbond Glory, waar hij alle tegenstanders uit de weg ruimde. De Brabander bouwde ook buite die tak van sport een uitstekende reputatie op, waardoor het zwaargewicht werd beloond met een crossover-gevecht tegen de Oekraïnse grootheid Usyk (39).

Turki Al-Sheikh

Een van de organisatoren van de veelbesproken clash in Egypte, bij de piramides van Gizah, was de Saudische ondernemer Turki Al-Sheikh. Hij is een van de grootste dealmakers in de vechtsport. Na Glory in Giza verscheen Al-Sheikh ook in de ring, waar hij liet weten voorstander te zijn van een rematch tussen Verhoeven en Usyk, en ditmaal in Nederland.

Verhoeven reageerde afwachtend. Ook in zijn jaren bij Glory hield hij zich aan de oppervlakte over de keus voor tegenstanders. In de vechtsport werkt het nu eenmaal zo dat er veel belangen op het spel staan. Managers, vechtsportbonden en promotiebedrijven willen ook invloed uitoefenen.

Agit Kabayel

Dat bleek daar in Egypte open en bloot, want de manager van de Duitse bokser Agit Kabayel (33) bemoeide zich ermee en claimde dat het hoog tijd was dat zijn pupil een kans zou krijgen tegen Usyk. Het moet gezegd worden dat de Duitser een perfect record heeft opgebouwd: 27 keer gevochten en 27 keer gewonnen.

Op Instagram maakt Kabayel nu ook promotie voor zijn droomclash tegen The Cat. Hij schrijft: "Sinds ik ben begonnen met boksen, is het altijd mijn droom geweest om wereldkampioen te worden. Bijna niemand geloofde in het begin in mij. Gedurende mijn carrière heb ik mezelf steeds opnieuw moeten bewijzen, elke kans op de harde manier moeten verdienen en geduldig moeten wachten op mijn moment. Nu is mijn tijd eindelijk gekomen."

Kom in actie

Hij vervolgt: "Veel mensen denken dat ik geen kans maak in dit gevecht – maar dat dachten mensen vroeger ook. Ik heb me nooit iets aangetrokken van meningen. Ik ben gewoon dankbaar dat ik mijn droom kan waarmaken en de wereld eindelijk kan laten zien waartoe ik in staat ben. Dank aan iedereen die me op deze reis heeft gesteund."

In een IG-story zweept hij zijn volgers op om in actie te komen: "Lees het bijschrift en laat een commentaar achter. Deel de post als je wil dat dit gevecht gaat plaatsvinden in Duitsland."

Rematch?

Als de Duitser veel losmaakt met zijn campagne en Usyk toehapt, dan kan dat slecht uitpakken voor de eventuele rematch tussen Usyk en Verhoeven. Eerst zal Usyk dan in trainingskamp moeten voor de clash tegen Kabayel. Vervolgens moeten we zien hoe die bout afloopt om in te schatten of een rematch nog wel opportuun is.

En het is afwachten of Usyk, die begin volgend jaar 40 wordt, sowieso nog wel zoveel wil boksen. Voor zijn gevecht tegen Verhoeven noemde hij het "een van mijn laatste gevechten ooit".

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover