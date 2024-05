Conor McGregor verdient miljoenen binnen én buiten de ring

Als je aan MMA en en UFC denkt, dan is Conor McGregor vaak de eerste naam die naar boven komt. Hij is niet alleen de eerste vechter die het voor elkaar kreeg om kampioen te worden in twee verschillende gewichtsklassen, maar ook de best betaalde vechter.

Conor McGregor heeft zijn imperium weer een stukje uitgebreid, en wel door mede-eigenaar te worden van de BKFC (Bare Knuckle Fighting Champioenships). Op zijn Instagram is te zien dat de MMA-vechter officieel de papieren ondertekent. McGregor kondigde eerder al tijdens de BKFC KnuckleMania 4 aan dat hij in zee zou gaan met de organisatie.

Verdiensten met MMA

Alleen al met alle opbrengsten uit zijn gevechten zou Conor McGregor een heel comfortabel leven kunnen leiden zonder ooit meer iets te hoeven doen. Zo verdiende McGregor onder andere met zijn gevecht tegen Eddie Alvarez in 2016 maar liefst 6.812.374 dollar (6.315.070 euro). Voor de organisatie van UFC is The Notorious ook een goede inkomstenbron. In de 10 meest opleverende gevechten ooit, komt McGregor acht keer voor.

Drie keer stonden Conor McGregor en Dustin Poirier tegenover elkaar. De eerste keer in 2014 won de Ier, maar de laatste twee keer in 2021 ging de overwinning naar Poirier. Ondanks het verlies leverde het laatste gevecht in juli 2021 tegen Poirier totaal 33 miljoen dollar (30.591.000 euro) op voor McGregor. Het gevecht tussen de twee vechters in januari 2021 zorgde voor een opbrengst van 22.000.000 dollar (20.394.000 euro) voor The Notorious.

Conor McGregor gaat na drie jaar terugkeren in UFC met gevecht: 'Deze zomer is de MAC terug' Conor McGregor gaat terugkeren in de UFC. Dat werd bekendgemaakt tijdens UFC 300, de jubileumeditie van de organisatie. The Notorious zal op 29 juni na een afwezigheid van drie jaar terugkeren in de Octagon tijdens UFC 303. Zijn tegenstander is dan Michael Chandler.

Money Fight

Het absolute hoogtepunt op geldgebied was toch wel The Money Fight tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather in 2017. Er werd zelfs een speciale money belt gemaakt voor dit gevecht, die uiteindelijk naar Mayweather ging. De Ier kreeg ondanks zijn verlies een aantrekkelijke 100 miljoen dollar (92.691.291 euro).

Imperium van Conor McGregor

In 2021 wist Conor McGregor de titel van best betaalde sporter van de wereld op zich te nemen met een inkomen van 180.000.000 dollar (166.860.000 euro). Naast het vechten heeft hij namelijk ook vele zaken lopen die veel geld in het laatje brengen. Zo verkocht de Ier het meerendeel van zijn aandelen in zijn zelf opgerichte whiskeymerk Proper No. Twelve, wat hem volgens Forbes ongeveer 150 miljoen dollar (139.050.000 euro) rijker maakte.

Daarnaast heeft de Ier een goedlopende zaak genaamd The Black Forge Inn waar vele beroemdheden op afkomen, naast nog twee cafe's in de Ierse hoofdstad Dublin. Om de concurrentie aan te gaan met het bekende Guinness, heeft McGregor ook nog eens een eigen versie opgericht genaamd Forged Irish Stout.

Volgens Forbes heeft De Ierse vechter momenteel een inkomen van 43.000.000 dollar (39.861.000 euro). Zijn geschatte netto waarde komt uit op ongeveer 200.000.000 dollar (185.400.000 euro).