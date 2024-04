Oud-rivaal van Conor McGregor daagt Jake Paul uit: 'Wie weet treffen we elkaar snel'

José Aldo staat open voor een boksgevecht tegen Jake Paul of Mike Tyson. The King of Rio keert volgend weekend terug in de UFC, maar na die partij wil hij zich weer focussen op boksen en daar heeft hij de twee supersterren voor in gedachten.

Na zijn pensioen als UFC-vechter knokte Aldo al drie keer in de boksring. Het vedergewicht stond bijna tegenover de roemruchte Floyd Mayweather, maar die partij vond net geen doorging. "Het gevecht met Mayweather was bijna rond. Ali Abdelaziz (de manager van Aldo) was aan het onderhandelen, maar ik weet niet wat er is gebeurd. We konden niet vechten in Saoedi-Arabië." De 37-jarige Aldo staat volgend weekend op UFC 301 tegenover Jonathan Martinez in de laatste partij van zijn UFC-contract.

Paul of Tyson

Aldo wordt op zijn laatste persconferentie ook gevraagd naar zijn toekomst in het boksen en een mogelijke partij met Paul of Tyson. Daar staat de Braziliaan in ieder geval wel voor open. "Er is dit jaar een groot evenement op Netflix met Jake Paul en Mike Tyson. En wie weet tref ik de winnaar snel. We zullen zien. Er zijn veel opties." Tyson en Paul vechten op 20 juli tegen elkaar. Het is nog niet bekend wat de winnaar daarvan gaat doen.

Conor McGregor

In de UFC is Aldo een ware legende en is hij vorig jaar ook opgenomen in de Hall of Fame. Toch is de Braziliaan vooral bekend om een moment waarop hij zelf knockout ging. In december 2015 sloeg Conor McGregor Aldo na dertien seconden in de eerste ronde tegen het canvas, waardoor de Ier kampioen werd in twee gewichtsklassen. Het lichtgewicht en nu ook het vedergewicht. Veel fans zeggen dat Aldo die partij al had verloren voor hij de kooi instapte, door de manier waarop McGregor hem aanpakte in de persconferenties voor het gevecht.