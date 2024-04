Conor McGregor gaat na drie jaar terugkeren in UFC met gevecht: 'Deze zomer is de MAC terug'

Conor McGregor gaat terugkeren in de UFC. Dat werd bekendgemaakt tijdens UFC 300, de jubileumeditie van de organisatie. The Notorious zal op 29 juni na een afwezigheid van drie jaar terugkeren in de Octagon tijdens UFC 303. Zijn tegenstander is dan Michael Chandler.

McGregor kondigde al meerdere malen zijn terugkeer aan, maar deze keer gaat het er echt van komen. De Ierse knokker ondergaat weer dopingtesten, zodat hij terug kan keren. Dat was namelijk eerder een probleem waardoor hij zijn comeback moest uitstellen.

Tijdens UFC 300, de jubileumeditie van de organisatie, werd de comeback van McGregor aangekondigd. De Ier gaat tijdens UFC 303 vechten tegen Michael Chandler. Het gevecht zal op zaterdag 29 juni plaatsvinden.

Tegenstander

Chandler is op dit moment als zesde gerankt in de lichtgewichtdivisie nadat hij het opnam tegen grote namen als Justin Gaethje, Poirier en Tony Ferguson. Chandler en McGregor namen het als coaches tegen elkaar op in The Ultimate Fighter, een realityshow voor vechters. Traditie is dat de twee coaches daarna tegen elkaar vechten, waardoor McGregor niet onder het gevecht uitkan.

Comeback na bijna drie jaar

McGregor vocht zijn laatste UFC-partij in juli 2021. In die partij met Dustin Poirier brak de Ier zijn scheenbeen, waar hij van moest herstellen. Daarna was hij ook druk bezig met zijn acteerdebuut in de film RoadHouse. Die film staat sinds 21 maart op Amazon Prime.

'Return of the MAC'

In de podcast The MMA Hour kondigde McGregor eerder al zijn comeback aan. "De oproep is gedaan en we gaan aan de slag. Dit betekent dat deze zomer de ‘MAC’ terug is. Ik ben blij met waar ik nu sta. Alles gebeurt in Gods naam."