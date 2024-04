'Het is slecht voor de sport', Conor McGregor haalt uit naar Jake Paul vs Mike Tyson

Bokser en influencer Jake Paul neemt het binnenkort in de ring op tegen bokslegende Mike Tyson. Iets waar MMA'er Conor McGregor helemaal niet blij van wordt. Hij noemt het gevecht 'slecht voor de sport'.

Paul en Tyson stappen op 20 juli de ring in, in Texas, Verenigde Staten. Maar McGregor ziet het niet zo zitten. De UFC-legende snapt niet helemaal waarom Tyson dit gevecht aangaat. "Het is een beetje raar. Er is weinig interesse voor. Ik snap het niet. Ik hoop het beste voor Mike."

McGregor ziet trend bij jonge vechters

Ook haalt hij stevig uit naar Jake Paul. "Dit is niet goed voor de sport", zegt hij tegen SiriusXM. "Ik wil tegen de jonge atleten die nu opkomen zeggen: wordt geen YouTube-vechter. Ga voor wereldtitels en de Olympische Spelen. Dat is hoe je jouw naam in de geschiedenisboeken krijgt."

"Je krijgt misschien wel wat likes voor dit soort kleine gevechtjes, maar je hebt er niks aan", vervolgt McGregor. "Het is hol. Je kan er geld aan verdienen, maar het is leeg. En ik zie een trend bij jonge vechters die niet eens willen vechten in de amateurscene of zich omhoog vechten naar een nationale titel. Je moet goud op je heupen hebben. Je moet je naam in de belt graveren."

Paul zit vol zelfvertrouwen

Paul heeft aan zelfvertrouwen in ieder geval geen gebrek, zo bleek wel uit een gesprek met het Amerikaanse FOX. "Hij onderschat me, dat geloof ik echt. Hij is zwaarder, maar ik ben sneller. Hij is sterker, maar ik ben fresh. Het is een eer om in de ring te staan met Mike, maar ik ben degene wiens hand omhoog gaat."