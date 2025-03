Conor McGregor zet Ierland op zijn kop met bizarre aankondiging: 'Stem allemaal op mij!'

Conor McGregor heeft op zijn Instagram een wel heel opvallende aankondiging gedaan. De MMA-vechter in ruste gaat zich in 2026 verkiesbaar stellen om president van zijn thuisland Ierland te worden.

Via zijn Instagram heeft McGregor het nieuws officieel bekendgemaakt. De vechter wil zich hard maken voor het nieuwe migratiebeleid in zijn land. "Op 12 juni 2026 moet Ierland het EU migratiepact volledig gaan inzetten. Tussen nu en 12 juni 2026 moeten er verschillende wetten worden aangepast die goedgekeurd moeten worden door de Houses of the Oireachtas (het Ierse parlement) en de president."

McGregor heeft echter geen vertrouwen in de huidige presidentskandidaten. "De volgende presidentsverkiezingen vinden plaats op 11 november 2025. Wie gaat er opstaan in de regering en deze schulden inlossen? Elke andere presidentskandidaat die naar worden wordt geschoven, is niet bestand tegen de druk. Ik ben dat wel. Voor de duidelijkheid, als president zal ik ervoor zorgen dat er een referendum komt."

'Keuze van het volk'

Volgens McGregor is het cruciaal dat het Ierse volk de beslissing neemt. "Het is de keuze van de mensen van Ierland. Altijd. Dat is ware democratie. Ik wil ook de beweegredenen van onze regering weten rond het nieuwe migratiepact. Ik wil debatten horen en daarna een stemming. Dat is de toekomst van Ierland, met mij als president. Alle inwoners van Ierland hebben een stem en zij kiezen voor hun eigen toekomst. Laat je stem horen en stem voor McGregor!'

MMA-carrière

McGregor vlast volgens eigen zeggen ook nog altijd op een comeback in de UFC. In 2024 had de Ier officieel een gevecht staan tegen Michael Chandler, maar door een gebroken teen bij McGregor moest de partij afgezegd worden. Er is nog geen nieuwe partij gevonden voor de Ier en Chandler staat inmiddels al geboekt tegen de Engelse sensatie Paddy The Baddy Pimblett.