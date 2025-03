MMA-legende Conor McGregor foetert er bij president Trump op los en dwingt vicepremier tot reactie

MMA-vechter Conor McGregor heeft de Amerikaanse president Donald Trump vereerd met een bezoekje. 'Notorious' deed zijn bijnaam aan door allerlei politiek gevoelige uitspraken te doen.

McGregor hield in het Witte Huis een scherp betoog over het immigratie- en asielbeleid van zijn thuisland, Ierland. Tijdens de persconferentie zei hij dat "wat er in Ierland gebeurt, een grote schande is". De "illegale immigratiegolf die het land teistert" leidt volgens hem ertoe dat Ierland zijn Ierse identiteit verliest.

Thuis

McGregor gebruikte grote woorden om zijn betoog kracht bij te zetten."De 40 miljoen Ierse Amerikanen moeten dit horen. Want anders is er geen plek meer om naar huis te komen en te bezoeken", redeneerde hij.

"Wij willen dat de Verenigde Staten. Ierland en Amerika zijn broers en zussen. Wij willen dat de grote broer voor ons zorgt. De Verenigde Staten moeten voor hun kleine broer zorgen. Zo voelen wij ons."

Trump

Bij Trump vond McGergor een welwillend gehoor. De president, bezig met zijn tweede termijn, maakt het een van zijn speerpunten om de immigratie naar de VS terug te dringen. "De illegale immigratie-oplichterij richt een ravage aan in het land", zo ging McGregor door.

Conor McGregor has arrived at the White House where he is expected to meet US president Donald Trump today.



Before the meeting, he spoke to the media about the reasons he was there. Video: Reuters pic.twitter.com/YQuY4LOLRS — The Irish Times (@IrishTimes) March 17, 2025

"Er zijn plattelandsgemeenten in Ierland die in één klap zijn overspoeld en in één klap een minderheid zijn geworden. De problemen moeten worden aangepakt."

Saint Patrick's Day

Na zijn speech ontmoette hij Trump. Hij prees de president om zijn grote werkethiek. Nadat hij het Witte Huis verliet, zei hij tegen de camera's: 'Happy Saint Patrick's Day!". Die Ierse feestdag was op 17 maart.

Vanuit Ierland lieten diverse prominenten weten dat de woorden van McGregor niet de algehele opinie in het land vertegenwoordigen. De Ierse vicepremier Simon Harris nam bijvoorbeeld afstand van de boodschap. "Laat ik heel duidelijk zijn: Conor McGregor is niet in de Verenigde Staten om Ierland of de bevolking van Ierland te vertegenwoordigen", aldus Harris.

Vechten

McGregor heeft sinds juli 2021 niet meer gevochten. Niet dat het in die bijna vier jaar sindsdien stil is geweest rondom de Ierse vechtjas. Keer op keer zijn er controverses rondom McGregor. In november 2024 werd hij nog door een rechter veoordeeld vanwege verkrachting.

Opvallend genoeg bleef hij niet hangen in ontkenningen en verwijten. Hij schreef op X dat het hem speet. "Mensen wilden van me horen, maar ik had tijd nodig. Ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Zes jaar terug had ik nooit in moeten gaan op haar avances", schreef hij.