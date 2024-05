Costello van Steenis verdient titelgevecht bij Bellator na imposante Von Flue Choke

Costello van Steenis heeft zichzelf naar een titelgevecht gevochten bij Bellator in het middengewicht. De 31-jarige Nederlandse vechter won vrijdagavond van de Fransman Gregory Babene, die tien jaar ongeslagen was.

Van Steenis plaatste in de tweede ronde zijn winnende move. The Spaniard zette een schouderklem bij Babene, ook wel bekend als de Von Flue Choke. Die deed zoveel pijn bij de Fransman dat hij aftikte. Winst voor Van Steenis, die er zichtbaar van genoot. 'Let's go!', riep hij richting de camera.

Titelgevecht

Van Steenis sloeg terug na een nederlaag in 2023 tegen Douglas Lima. Bij Bellator Champions Series Paris was hij te sterk voor thuisfavoriet Dembene, die in 2014 voor het laatst verloor. Het mooie voor Van Steenis was niet alleen dat hij zijn cv oppoetste naar vijftien zeges en drie nederlagen, maar dat hij ook een titelgevecht krijgt.

In de categorie tot 72,57 kilogram gaat Van Steenis vechten om de gordel tegen wereldkampioen Johnny Pressure Elben. Nou druk ligt er zeker op de Nederlander, want zijn tegenstander is nog ongeslagen bij in zijn MMA-carrière en bij Bellator. Wanneer het titelgevecht plaatsvindt, is nog niet bekend.

Comeback

Voor Van Steenis is het aanstaande titelgevecht loon naar werken. Hij knokte zich terug van meerdere blessures. "Ik heb mijn kniebanden afgescheurd, mijn ACL (scheur in voorste kruisband, red.) is afgescheurd. Ik heb een buikhernia gehad, covid, een liesbreuk", zei hij in een eerder interview met Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl. Daarom concludeerde Van Steenis: "Je kan hard trainen, maar slim trainen is nog veel belangrijker."