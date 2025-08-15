De ster van UFC-vechter Reinier de Ridder is rijzende en aanstaande zaterdag vindt voor hem een cruciaal gevecht plaats. De huidige kampioen Dricus du Plessis en Khamzat Chimaev vechten dan om de middelgewichttitel en de kans is enorm dat een van die twee de tegenstander van De Ridder wordt in een eventueel titelgevecht.

De Ridder vocht eind juli tegen Robert Whittaker in Abu Dhabi voor een plekje in de top vijf van de middelgewichtdivisie. De Nederlander knokte een spannende partij, maar won van de Australiër op punten. Daardoor is hij nu de nieuwe nummer vijf van de divisie en werd er al gesproken van een mogelijk titelgevecht. Die komt er zeer binnenkort nog niet aan, want de huidige middelgewichtkampioen vecht aanstaande zaterdag.

De Zuid-Afrikaan Dricus du Plessis, de huidige kampioen in de divisie van De Ridder, neemt het tijdens de hoofdpartij van UFC 319 in Chicago op tegen Khamzat Chimaev. De twee zullen vechten in een partij van vijf rondes van vijf minuten. Chimaev wordt in de middelgewichtdivisie gezien als een van de gevaarlijkste vechters met de grootste kans om kampioen te worden. Het wordt de eerste keer dat hij een titelgevecht ingaat.

Reinier de Ridder

Voor De Ridder dus een cruciale partij, want als hij de titel wil pakken in de UFC, is de kans groot dat hij langs Chimaev of Du Plessis moet. Amerikaanse vechtsportkenners hebben aangegeven dat de kans klein is dat de Nederlander de volgende uitdager wordt van één van die twee. De nummer één van de divisie Nassourdine Imavov vecht in september in Parijs tegen de nummer zes van de rankings Caio Borralho. De kans is enorm dat de winnaar van die partij het volgende titelgevecht krijgt en dat De Ridder moet wachten.

Du Plessis over De Ridder

Op de persconferentie richting UFC 319 werd Du Plessis gevraagd naar een mogelijk titelgevecht met De Ridder. Daarvoor analyseerde hij ook de partij van de Nederlander met Whittaker. "Hij zag er oké uit tegen Whittaker, maar in die partij lag het héél dicht bij elkaar. Sommige mensen zeggen dat het raar was om De Ridder de overwinning te geven en sommigen vinden dat het terecht was dat hij won", zo vertelde Du Plessis over de partij van De Ridder. Bang voor de Nederlander is hij echter niet. "Ik zou iedereen vechten voor de titel en ik ben bereid om iemand te vermoorden voor de titel."