Reinier de Ridder gaat dit weekend tijdens UFC Canada op voor zijn vijfde gevecht in de vechtsportorganisatie, maar hij is niet de enige Nederlander op de kaart. Als tweede gevecht van de avond maakt Amsterdammer Yousri Belgaroui zijn langverwachte debuut in de UFC.

Belgaroui is een Nederlandse kickbokser met een Tunesische achtergrond die al jaren aan de weg timmert in de middelgewichtdivisie. De knokker maakte eerst naam in Glory waar hij drie keer om de titel vocht, maar de kampioensriem nooit om zijn middel kreeg. Belgaroui nam het onder andere op tegen MMA-iconen Israel Adesanya en Alex Pereira en laatstgenoemde zou nog een belangrijke rol gaan spelen in zijn overstap naar Mixed Martial Arts.

In 2021 maakte Belgaroui de overstap van kickboksen naar het MMA. Daarin werd hij geholpen door zijn oude rivaal Pereira. De iconische Braziliaan, ex-middelgewichtkampioen en huidig lichtzwaargewichtkampioen in de UFC, nodigde hem uit om samen met hem bij oud-kampioen Glover Teixeira te trainen in het Amerikaanse Connecticut. Dit beviel zo goed, dat Belgaroui dé vaste sparringspartner werd van Pereira. De Amsterdammer stond ook in de hoek van Poatan toen hij zijn middelgewicht- en lichtzwaargewichttitel won in de UFC.

Yousri Belgaroui sparring with Alex Pereira to prepare for his fight against Azamat Bekoev💯



Will the Dutchman get the win October 18th?🔥 pic.twitter.com/hDCVOI1JeU — Clipped Fighting (@harmheerebeek) August 31, 2025

Dana White Contender Series

De weg van Belgaroui naar de UFC was niet makkelijk. Na meerdere gevechten in competities in de Verenigde Arabische Emiraten, kreeg de Amsterdammer de kans om mee te doen aan Dana White Contender Series. In dat programma krijgen vechters van over de hele wereld de kans om UFC-baas Dana White te overtuigen in een gevecht en een contract te verdienen. Dit lukte Belgaroui tot twee keer toe niet. Zijn eerste gevecht in het programma verloor hij van Marco Tulio. Bij zijn tweede partij won Belgaroui van Taiga Iwasaki, maar volgens White was die zege niet indrukwekkend genoeg voor een contract.

Mede door de bekendheid die Belgaroui al vergaarde in Glory en de alsmaar groeiende Nederlandse fanbase van de UFC, ging White echter toch overstag. Hij besloot de Amsterdammer alsnog een gevecht te geven in de organisatie. Aankomende zaterdag neemt Belgaroui het op tegen de Rus Azamat Bekoev. Een zware tegenstander die uitstekend is in worstelen en zijn eerste twee partijen in de UFC won op knockout in ronde 1. Belgaroui heeft echter zeker één groot voordeel: hij is zo'n dertien centimeter langer dan Bekoev.

Mocro Maffia

De 33-jarige Belgaroui is bij het Nederlandse publiek niet alleen bekend van zijn vechtpartijen. De knokker had ook een rol in het laatste seizoen van de bekende serie Mocro Maffia. In de serie maakte hij naam als Reus, een van de bodyguards van hoofdpersonage Paus (gespeeld door Ahmed Akkabi).

Reinier de Ridder

Belgaroui maakt dit weekend zijn debuut op de kaart waarbij zijn landgenoot Reinier de Ridder de hoofdpartij is. De knokker uit Breda neemt het in zijn vijfde partij in de UFC op tegen Brendan Allen. Met een zege komt De Ridder dichterbij een titelkans tegen Khamzat Chimaev. Belgaroui is daar nog ver van verwijderd. Hij zal zaterdag rond 22:30 uur zijn debuut maken tegen Bekoev als tweede partij van UFC Canada. De Ridder en Allen zullen naar verwachting rond 04:30 uur pas de ring instappen voor hun hoofdpartij.