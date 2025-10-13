Reinier de Ridder maakt zich deze week op voor zijn vijfde UFC-gevecht van het jaar. De Nederlander vecht zaterdagnacht in het main event van UFC Vancouver tegen de Amerikaan Brendan Allen. De Ridder is ervan overtuigd dat hij bij een zege op Allen voor de titel mag vechten.

De Ridder vocht de afgelopen twaalf maanden al vier keer in de UFC. De Nederlander won al van Gerald Meerschaert, Kevin Holland, Bo Nickal en meest recentelijk Robert Whittaker. De Ridder staat na zijn laatste zege in de top 5 van de middelgewichtdivisie in de UFC, waar Khamzat Chimaev meest recentelijk de kampioen werd. De Ridder heeft daardoor een kans om voor de titel te mochten vechten, maar dan moet hij wel eerst zijn partij van zaterdag winnen.

In eerste instantie werd De Ridder in Vancouver geboekt tegen Anthony Hernandez. De Mexicaan raakte echter al snel geblesseerd en dus werd Allen opgeroepen als zijn vervanger. De Amerikaan won in zijn laatste partij van de Italiaan Marvin Vettori en verdiende daarmee een kans om De Ridder te ontmantelen. Bij een zege stoot Allen de top 5 binnen en is De Ridder voorlopig uit beeld voor een titelkans. Als de Nederlander wint, dan is hij een van de grote kandidaten om Chimaev uit te dagen.

"Ik ben de volgende"

De Ridder is er in ieder geval van overtuigd dat een zege op Allen hem richting de titel brengt. "Ik ben de volgende, fuck de rest", zei de Nederlander in een interview voor zijn wedstrijd tegen de Amerikaan. Met de rest doelt De Ridder op Nassourdine Imavov. De Fransman won tijdens UFC Parijs in september van de Braziliaan Caio Borralho en met zijn eerdere overwinning op Israel Adesanya wordt Imavov gezien als de meest logische volgende uitdager van Chimaev.

"Ik denk dat ik hem breek"

De Ridder moet echter sowieso nog langs Allen en de Amerikaan is niet van plan om zich zo maar over te geven. "Ik denk dat ik hem ga breken. Ik ben in alles beter dan hij. Staand, op de grond, conditioneel en mentaal. Reinier heeft nog nooit een jonge en hongerige vechter zoals ik tegenover hem gehad."