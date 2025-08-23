Levi Rigters stapt de ring in met Jamal Ben Saddik. De titel van Glory 103 in Ahoy Rotterdam staat op het spel. Het gevecht stond drie jaar geleden ook ingepland, maar werd afgebroken vanwege rellende fans. Rigters wordt gesteund door June Mirit Sier, zijn geliefde en moeder van zijn kinderen.

Dat Rigters en Sier elkaar hebben gevonden is niet zo vreemd, als je de Instagram-pagina van haar bekijkt. Zij is namelijk net zo afgetraind als haar vriend. Sier is de oprichter van de BTY CLB, oftewel de billenclub. Zij doen het volgens henzelf net even wat anders dan andere gyms. 'Wij streven ernaar om het merk te zijn dat er is voor iedereen die trots wil zijn op zijn lichaam en billen', valt op de site te lezen.

Moeder van een tweeling

Op 23 maart 2022 werd het gezinnetje van Sier en Rigters uitgebreid. En niet met één kindje, maar zelfs twee. Zoontjes Otis Moisés en Zain Andrew werden geboren. Rond die tijd opende ze ook haar BTY CLB-locatie. Dat terwijl ze weeën had. 'Ik voelde dat ik er gewoon bij moest zijn', deelde ze op sociale media. Rigters was er uiteraard ook om zijn vriendin te steunen, niet veel later kwam de tweeling.

Verlies van een dierbare

In aanloop naar het gevecht met Verhoeven in 2024 verloor de familie Rigters hun vader, schoonvader en opa. De vader van de vechter overleed op 77-jarige leeftijd. Twee dagen na het gevecht met Rico Verhoeven is de uitvaart. Voor Rigters een extra motivatie om de partij winnend af te sluiten. Hij twijfelde even om te vechten "Het was een moeilijke keuze, maar mijn vader had het zo gewild. Dan is de keuze snel gemaakt."

Mooie woorden van Sier aan Rigters

Voor het gevecht klom Sier in de virtuele pen, voor een prachtig betoog gericht aan haar vriend. 'Toon ze de kracht van vriendelijkheid, de kracht in nederigheid en de schoonheid van authenticiteit. Laat ze zien wat het betekent om je eigen pad te bewandelen en te blijven vechten, zelfs als je zin hebt om op te geven. Laat ze zien hoeveel gewicht je kunt dragen en hoe ver je kunt gaan. Ga daarheen en laat het ze zien', schreef ze.

Het bleek niet genoeg voor de zege. Rigters zorgde voor een verrassende knockdown tegen Rico Verhoeven bij Glory Collission 7, maar lag even later zelf op zijn gat. "Respect voor hem", sprak Rigters. "Toen hij neerging in de derde ronde, voelde dat natuurlijk erg lekker. Hij is zo fit, zo goed voorbereid. Je moet hem zowat vermoorden om te winnen. Vanavond was het niet genoeg. We gaan op een nieuw plan broeden."