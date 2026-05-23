Het langverwachte gevecht tussen bokskampioenen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk vindt vanavond plaats bij de iconische piramides van Gizeh. Daar is de eerste knock-out al uitgedeeld in de main card. Een lid van Team Usyk ging naar het canvas.

Daniel Lapin en Benjamin Mendes Tani openden de main card tijdens Glory in Giza. Zij zorgden al meteen voor spektakel. Het gevecht eindigde al in ronde vier met een technische knock-out. De Oekraïense Lapin kwam nog twee keer overeind na een knockdown, waarna lichtwaargewicht Tani de genadeklap uitdeelde.

Dat betekent een eerste nederlaag voor Team Usyk. Lapin maakt deel uit van het team van de bokskampioen, die het later op zaterdagavond opneemt tegen voormalig kickbokskampioen Verhoeven. Er zullen dus veel Oekraïense fans voor de tv hebben gezeten tijdens het gevecht van Lapin. Tani vierde zijn overwinning met twee backflips in de ring.

Rico Verhoeven vs Oleksandr Usyk

Het gevecht tussen Usyk en Verhoeven vindt waarschijnlijk rond 23.50 uur (Nederlandse tijd) plaats. Het is in Egypte een uur later dan in Nederland. Verhoeven en Usyk beginnen dus na middernacht plaatselijke tijd aan hun wedstrijd van maximaal twaalf ronden van drie minuten.

Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 24 wedstrijden en vijftien knock-outs nog ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden. Hij is dan ook de grote topfavoriet in het gevecht. De 39-jarige verdedigt de titels bij boksbonden WBA, WBC en IBF. Toch staat er zaterdag maar één titel op het spel: die van WBC.

Verhoeven veroverde veertien keer de wereldtitel in het kickboksen, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. De voormalige King of Kickboxing hoopt dat hij de regerend kampioen uit Oekraïne kan verrassen met een manier van vechten die hij niet gewend is.

