Remy Bonjasky is een van de succesvolste vechtsporters ooit uit Nederland. Aan het begin van deze eeuw schitterde hij in de K1, toen de belangrijkste competitie voor kickboksers. Tegenwoordig runt Bonjasky onder meer een kickboksschool in Almere. Maar daar zijn grote problemen ontstaan.

Bonjasky, die ook regelmatig optreedt als analist bij grote kickboksevenementen, vestigde zich in 2017 met de Bonjasky Academy op een bedrijventererin in Almere. Markerkant, zo heet het terrein. Een kleine tien jaar later voelt de uitbater zich daar niet meer thuis.

Ook zijn vrouw Renate Bonjasky is betrokken bij de Bonjasky Academy. Ze is er manager.

Gatenkaas

Tegen Omroep Flevoland zegt Bonjasky over de huisvesting van zijn sportschool: "Het is één grote gatenkaas." Daarmee bedoelt hij dat het door gebrekkige isolatie en bouwkundige mankementen lastig is om klimaatbeheersing toe te passen. Is het warm, dan krijgt hij de boel niet afgekoeld. Is het koud, dan lukt het niet de temperatuur wat op te voeren.

"Het is niet verduurzaamd, het is een oud pand", verklaart hij. Momenteel is de sportschool op zoek naar een andere locatie in Almere. De wens van Bonjasky is om de verhuizing voor of tijdens komende winter te hebben afgerond.

Verloedering

Een andere kwestie is dat de directe omgeving verloedert. Hij zegt: "In de straat is de laatste tijd veel gebeurd. Er zijn explosieven geplaatst en de politie valt regelmatig ergens binnen. We ontvangen hier wekelijks zeshonderd kinderen. Je wilt dat zij en de volwassenen veilig naar de sportschool kunnen komen."

Een van die politie-invallen was bij autobedrijf Jedi. Burgemeester Hein van der Loo besloot vorig jaar juni het bedrijfspand van Jedi aan de Markerkant te sluiten vanwege verdenking van betrokkenheid bij criminele activiteiten.

De Tatta's: De Serie

Najib Amhali, Remy Bonjasky en Roxanne Kwant zijn te zien in het tweede seizoen van De Tatta's: De Serie. Dat heeft Prime Video dinsdag bekendgemaakt. Ook Ferdi Stofmeel, Melissa Drost, Toprak Yalçiner en Achraf Koutet maken deel uit van de cast.

De serie gaat over de familie Kampen uit de populaire filmreeks De Tatta's. In het tweede seizoen probeert ieder gezinslid zijn eigen pad te vinden. Ook onder anderen Leo Alkemade, Sterre Koning, Sem van der Horst, Elisa Beuger, John Buijsman en Sinan Eroglu spelen in de serie.

